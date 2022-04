Lào Cai (VNA) - Une réunion entre les secrétaires des Comités du Parti des provinces vietnamiennes de Lào Cai, Diên Biên, Hà Giang et Lai Châu, et leur homologue de la province chinoise du Yunnan s’est déroulée par visioconférence mercredi 27 avril.

Vue de la réunion, le 27 avril. Photo : VNA

La réunion était également connectée à la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à l’ambassade du Vietnam à Pékin, au Département de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et à l’ambassade de Chine à Hanoi.

Il s’agissait de la deuxième réunion du genre, visant à évaluer conjointement les résultats de la coopération entre les localités des deux pays depuis la première réunion en 2021.

Les responsables ont convenu qu’au cours de l’année écoulée, les localités frontalières vietnamiennes et chinoises ont sérieusement mis en œuvre les conceptions communes dégagées lors de la première réunion et ont activement échangé leurs expériences en matière d’édification du Parti et de réduction de la pauvreté.

Ils ont également coopéré efficacement à la prévention et au contrôle des maladies et ont établi des mécanismes d’échange et de coopération dans le domaine de l’agriculture.

Les deux parties ont convenu que sous la direction du Comité mixte chargé des frontières terrestres Vietnam-Chine, les localités vietnamiennes et le Yunnan devraient activement mettre en œuvre des activités de coopération au développement dans les zones frontalières des deux pays conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine aux accords connexes; et construire conjointement une frontière de paix, de stabilité et d’amitié, contribuant au développement stable, sain et durable du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Le chef adjoint du Département de liaison internationale du Comité central du PCC Guo Yezhou et le chef adjoint de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV Ngô Lê Van ont hautement apprécié les résultats de la coopération entre les localités du Vietnam et la province du Yunnan en 2021.

Il a espéré que les deux parties continueront à renforcer davantage la coopération dans divers domaines, contribuant ainsi au développement socio-économique des provinces, ainsi qu’à la stabilité, au développement et à la prospérité des deux pays.

Les deux parties ont proposé que leur troisième réunion se tiendra au premier semestre 2023. – VNA