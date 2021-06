Porte-frontière routière internationale de Kim Thanh No 2, district de Bat Xat, province de Lao Cai. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) – Ces derniers temps, face aux impacts du COVID-19, la province frontalière de Lao Cai a fait de nombreux efforts pour contribuer au maintien du développement du commerce frontalier entre le Vietnam et la Chine.



En particulier, les organes compétents de la province septentrionale du Vietnam ont activement travaillé avec la partie chinoise pour faire dédouaner les marchandises le plus rapidement possible. Cela a contribué à la croissance des activités commerciales frontalières au milieu de l’épidémie de coronavirus.



Selon Hoang Chi Hien, directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, au cours du premier semestre, la valeur totale de l’import-export via les postes frontaliers de Lao Cai est estimée à 2,08 milliards de dollars, en hausse de 41,98 % par rapport à la même période 2020.



Sur ce montant, les exportations sont de plus de 895 millions de dollars ( 42,12 %) ; les importations, plus de 316,8 millions de dollars (-3,76 %). -VNA