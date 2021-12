Une vue de Lao Cai. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - Lao Cai possède environ 850 espèces de plantes médicinales. En particulier, les habitants des districts de Sa Pa, Bac Ha et Bat Xat sont réputés pour leur expérience dans l'utilisation de précieux remèdes à base de plantes médicinales. Les produits médicinaux figurent parmi les produits pour lesquels de nombreux touristes dépensent le plus une fois arrivée à Lao Cai.



On estime que la superficie de plantation des principales plantes médicinales à Lao Cai atteindra d'ici fin 2021 plus de 3.500 hectares, dont 140 hectares avec 11 types de plantes déjà évalués par le ministère de la Santé comme répondant aux Directives OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de récolte (‎BPAR)‎ relatives aux plantes médicinales.



Les visites de jardins médicinaux et les produits médicinaux profondément transformés attirent un grand nombre de touristes. Ils contribuent ainsi au développement économique, à la réduction de la pauvreté chez les minorités ethniques locales.

Même pendant la période épidémique, malgré l'abscence de touriste, les produits médicinaux profondément transformés de Lao Cai ont toujours enregistré des revenus stables, et même une croissance grâce à l’e-commerce.



Cependant, selon les organes compétents, la situation actuelle n'est pas à la hauteur du potentiel et des atouts de la localité.



Lors d’une réunion, le directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, To Manh Tien, a affirmé que le développement des plantes médicinales associé au tourisme apporterait de nouvelles opportunités pour augmenter la valeur des produits médicinaux de Lao Cai.



Pour la période 2021-2025, les principales zones de production de plantes médicinales à Lao Cai sont les districts de Bac Ha, Sa Pa et Bat Xat avec une superficie stable de 4.000 ha. En développant les zones de production et de transformation, Lao Cai envisage d’en faire de nouvelles destinations touristiques. Parallèlement, la province compte redoubler d'efforts pour attirer des investissements dans la transformation profonde. -VNA