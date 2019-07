Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc travaille avec les autorités de Lao Cai.



Lao Cai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la province de Lao Cai de faire des efforts pour devenir la locomotive économique de la région du Nord-Ouest et figurer dans la liste de 15 provinces développées du pays.

Lors d'une réunion avec les autorités locales samedi, Nguyen Xuan Phuc a également demandé de stimuler le commerce transfrontalier et d’améliorer le système de transport, en particulier le corridor économique Kunming (Chine) -Lao Cai-Hanoi-Hai Phong.

Après avoir souligné l'importance de la promotion de l'agriculture de haute technologie, le Premier ministre a invité les agences compétentes à soutenir Lao Cai dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures clés.

Il a également appelé l’administration de la province de Lao Cai à perfectionner les infrastructures touristiques de la municipalité montagneuse de Sa Pa, tout en renforçant la protection de l'environnement, dans l’intérêt du développement durable du tourisme.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité deux portes frontalières de la province et offert d'encens au cimetière des martyrs du quartier de Duyen Hai, ville de Lao Cai, à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Lao Cai, connue pour ses montagnes pittoresques, ses rivières, ses cascades et sa riche culture des minorités ethniques, a accueilli près de trois millions de touristes au premier semestre de 2019.

Les recettes touristiques de la localité sur la période ont atteint plus de 434 millions de dollars, soit 58,7% de l'objectif annuel, et une augmentation d'une année sur l'autre de 51,3%.

En particulier, la zone touristique nationale de Sa Pa a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs au cours du premier semestre de l’année, soit 57% du nombre total de visiteurs dans la province de Lao Cai.

De 2016 à 2018, la croissance économique de Lao Cai est maintenue à un niveau élevé et stable, avec une augmentation moyenne de 10,1%/an. L’économie a été bien restructurée, en augmentant rapidement la proportion de l'industrie, de la construction et des services (représentant 87% du total du PIB de la province). À la fin de 2018, 45 communes remplissaient les critères de la nouvelle Ruralité, soit 31,5% du nombre total de communes de la province.

Au cours des six premiers mois de 2019, des objectifs fondamentaux importants ont été atteints ou dépassé le plan défini. La croissance économique a atteint 10,02% ; le nombre de touristes, près de 3 millions ; et les recettes touristiques, près de 60% du plan, en hausse de plus de 20% sur la même période... -VNA