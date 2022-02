La vieille ville de Hôi An, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Quang Nam ont annoncé mercredi 23 février l’organisation de l’Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022 (Visit Vietnam Year – Quang Nam 2022).

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a déclaré à la presse qu’après un hiatus dévastateur de deux ans en raison de l’épidémie de Covid-19, le secteur du tourisme montre des signes de reprise, particulièrement visibles dans certains grands centres touristiques du pays.

Le Vietnam ambitionne d’accueillir 65 millions de touristes en 2022, dont 5 millions d’étrangers, affichant un revenu total d’environ 440.000 milliards de dôngs (19 milliards de dollars).

Vue de la conférence de presse. Photo: VNA

Les préparatifs vont bon train pour la reprise des activités touristiques internationales à partir du 15 mars 2022 dans le cadre d’une adaptation sûre et flexible et d’un contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19.



Dans ce même esprit, l’Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022 est un événement culturel, économique, social et touristique typique du pays et une opportunité d’attirer des touristes nationaux et internationaux en introduisant et en promouvant des images, des valeurs culturelles tangibles et intangibles, des ressources et produits touristiques du Vietnam, promouvant ainsi les liens de développement touristique entre les localités.



Ayant pour thème «Quang Nam - Destination du tourisme vert», l’Année nationale du tourisme 2022 comprendra environ 192 activités, dont 10 activités nationales organisées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et d’autres ministères, départements et secteurs sous l’autorité centrale.



La cérémonie d’ouverture aura lieu le 25 mars sur l’île «Ky uc» (Mémoire) dans la vieille ville de Hôi An et sera retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam (VTV) et de la Radio et Télévision de Quang Nam. –VNA