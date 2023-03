L’Année du tourisme national 2023 contribuera à créer un élan pour que le tourisme de Binh Thuân s'envole dans la nouvelle période. Photo: hanoimoi.com.vn



Binh Thuân (VNA) – Placée sous le thème "Binh Thuân – la convergence verte", l’Année du tourisme national 2023 s'ouvrira le 25 mars dans la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân, au Centre.L’Année du tourisme national 2023 met l’accent sur la promotion du tourisme vert et durable, contribuant à créer une percée dans le développement touristique et socio-économique, ainsi que un élan pour que le tourisme de Binh Thuân s'envole dans la nouvelle période.La cérémonie d’ouverture de cet événement comprendra trois volets : convergence de la terre et du ciel, voyage vert, et convergence verte - Binh Thuân destination de l’amitié. Le programme verra la participation de près de 600 figurants.Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, l’Année du tourisme national est un événement touristique, culturel et socio-économique d’envergure nationale et même internationale. Cette plus grande manifestation annuelle du tourisme vietnamien est également une opportunité d’attirer les touristes en promouvant l’image, les valeurs culturelles matérielles et immatérielles, les ressources naturelles et les produits touristiques du pays. Elle permet aussi de renforcer fortement les liens entre les localités pour le développement du secteur.L’ Année du tourisme national 2023 comptera plus de 200 événements, dont 13 activités à l’échelle nationale seront orchestrés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que d’autres ministères et services au niveau central.Possédant un littoral de 192 km, l’île de Phú Quý, la zone touristique nationale de Mui Né, des ressources naturelles et humaines diversifiées, un environnement naturel favorable, Binh Thuân dispose d’atouts pour développer divers types de produits et services touristiques. Par exemple : le tourisme d'aventure, la découverte de la faune et de la flore maritimes, les sports aquatique, le tourisme spirituel, entre autres.Binh Thuân est riche en sites historiques, culturels et fêtes traditionnelles de niveaux provincial et national...Elle compte actuellement près de 900 établissements d’hébergement avec plus de 17.000 chambres, dont 45 hôtels et resorts de 3 à 5 étoiles cumulant près de 5.000 chambres, ainsi que 13 voyagistes, dont 8 tours-opérateurs internationaux.En 2019, la province a accueilli plus de 6,4 millions de visiteurs, les recettes touristiques ont atteint 15.200 milliards de dôngs, contribuant pour 10-12% au PIB local. Après deux ans d’épidémie, le nombre de voyageurs en 2022 est estimé à plus de 5 millions, et les recettes touristiques à 12.800 milliards de dôngs. Pour l’Année du tourisme national 2023, Binh Thuân table sur 6,5 millions de visiteurs. -VNA