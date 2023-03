La Dr. Nguyen Thuy Anh lors d'un cours d'enseignement de la langue vietnamienne . Photo: VNA Hanoï (VNA) - " Chao tieng Viet " - un ensemble de livres sur l'enseignement de la langue vietnamienne, est télévisé pour la première fois, marquant le succès des efforts visant à répandre l'amour pour cette langue dans le monde entier.

Cette réalisation est le fruit de la collaboration et de la créativité de la Télévision du Vietnam (VTV), de la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam et de l'auteur de ces livres, la Dr. Nguyen Thuy Anh, qui possède une riche expérience dans l'enseignement de la langue vietnamienne en Russie, en Pologne, en France et en Allemagne.

Diffusé sur VTV4 - une chaîne conçue principalement pour les Vietnamiens résidant à l'étranger, "Chao tieng Viet" cible les enfants et les adolescents qui apprennent et s'habituent à leur langue maternelle.

En plus des leçons enseignées par Mme Nguyen Thuy Anh elle-même, il y a aussi des interactions avec les enfants et de petites histoires mettant en scène la culture traditionnelle du Vietnam. -VNA