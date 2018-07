João Manuel Bernardo, ambassadeur de la République d'Angola au Vietnam, prend la parole lors de la conférence.



Hanoi (VNA) - Outre le secteur des télécommunications, la production des biens de consommation a été particulièrement courtisée par le gouvernement angolais avec des promesses de privilège. Les entreprises vietnamiennes ont ainsi la possibilité d'augmenter les exportations de produits agricoles tels que le riz, les produits aquatiques et laitiers... vers ce pays.



Le 14 juillet dernier, l'ambassade de la République d'Angola au Vietnam, en collaboration avec l'Institut de formation, de conseil et de développement économique (IDE) et le club de l’industrie et du commerce du Vietnam a organisé une Conférence de promotion du commerce et des investissements entre le Vietnam et l'Angola à Hanoi.



Le professeur associé-docteur Dang Van Thanh, président du club, a déclaré que l'Angola était un marché ouvert et qu'il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises étrangères, y compris les vietnamiennes. Avec la stabilité politique, de nombreux mécanismes préférentiels pour attirer les investissements…, l'Angola est une véritable terre promise pour beaucoup d'entreprises vietnamiennes.



S'exprimant lors de la conférence, João Manuel Bernardo, ambassadeur de la République d'Angola au Vietnam, a déclaré que cet événement serait une invitation pour les entreprises vietnamiennes à rechercher des opportunités d'investissement et de coopération commerciale en Angola, notamment dans l'agriculture, la santé, les télécommunications...



La coopération entre les deux pays se développe de plus en plus et apporte des avantages pratiques aux opportunités d'investissement et d'affaires pour les entreprises des deux pays. Le gouvernement angolais accélère l’attrait constant de plus d'investissements et mène plusieurs activités de connexion entre les entreprises de l’Angola et celles d’autres pays, dont le Vietnam.



Avec le désir d'inviter les entreprises vietnamiennes des télécommunications et des technologies de l'information (TIC) à investir dans le pays, début 2018, José Cavarlho de Rocha, ministre des Télécommunications et des Technologies de l’information de l'Angola a visité le Vietnam, a rencontré des entreprises de TIC au Vietnam et a eu une séance de travail avec le ministère de l'Information et de la Communication.

"L'Angola a des privilèges spéciaux pour les entreprises vietnamiennes investissant dans le pays, en particulier dans la production des biens de consommation, les télécommunications, l'élevage et la sylviculture. Avec une série de nouvelles politiques récemment approuvées, l'Angola espère que les entreprises vietnamiennes investiront dans l'industrie des télécommunications", a déclaré João Manuel Bernardo.



Abel Paxe, premier secrétaire de l'ambassade d'Angola au Vietnam, a déclaré que les entreprises vietnamiennes pourraient stimuler leurs exportations sur ce marché, notamment les produits connaissant une forte demande en Angola comme le riz, les produits aquatiques, les articles textile et d’habillement, la confiserie… -VNA