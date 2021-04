L'ancienne ville de Hoi An a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo : internet

Quang Nam (VNA) – Une bonne nouvelle pour tous ceux intéressés par la culture sud-coréenne: l'ancienne ville de Hoi An dans la province de Quang Nam (Centre) accueillera du 9 au 11 avril les Journées de la culture sud-coréenne 2021.

La violoniste sud-coréenne JMI KO, les chanteurs Seok Hun et Hansara et la troupe de danse K-pop se produiront à cette occasion à côté d'artistes de Hoi An.

Photo : VNA

Cet événement d’échange culturel annuel entre la République de Corée et la province de Quang Nam se tiendra au jardin de sculptures d'An Hoi, avec un éventail de spectacles culturels, de cuisine et d'arts traditionnels de la République de Corée et de l'ancienne ville de Hoi An.

Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'Organisation internationale des arts et de la culture du masque et la ville sud-coréenne d'Andong ont signé en novembre 2017 un accord d'échanges culturels, d'expositions et de visites d'amitié.

Il vise à renforcer les relations diplomatiques entre la République de Corée et le Vietnam, la province de Quang Nam (Centre) en particulier.-VNA