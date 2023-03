Binh Duong, 31 mars (VNA) - Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Duong, Nguyen Van Loi, a eu une réunion le 31 mars avec l'ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet et une délégation de la municipalité de Cerro Navia à Santiago.

Lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord portant sur l'appui à la réhabilitation du parc Ho Chi Minh. Photo : VNA

L'hôte a décrit la visite de la délégation chilienne comme une chance de promouvoir une coopération intégrale entre la province méridionale du Vietnam et les partenaires chiliens, exprimant son espoir qu'avec son expérience, l'ancienne présidente Michelle Bachelet partagera son expérience pour aider Binh Duong à se développer plus fortement et durablement à l'avenir.Nguyen Van Loi a déclaré qu'après un voyage dans le pays sud-américain en septembre 2022, les responsables de Binh Duong ont fait des propositions d'aide à la réhabilitation du parc Ho Chi Minh à Cerro Navia, ainsi que le potentiel et les orientations de la coopération commerciale et d'investissement avec le Chili.Il a souligné l'importance de la réhabilitation du parc, notant que le Comité du Parti de Binh Duong considère cela comme une responsabilité de la province.Pour sa part, Michelle Bachelet a déclaré que le Vietnam et le Chili partageaient des liens extrêmement étroits et qu'aujourd'hui et les générations futures des deux pays partageaient la responsabilité de maintenir et de renforcer ces relations.Elle a poursuivi en disant qu'elle admire le peuple vietnamien pour son esprit courageux pendant la lutte pour l'indépendance nationale ainsi que pour les réalisations en matière de développement.En particulier, le président Ho Chi Minh est un symbole dans le cœur des peuples épris de paix du monde entier. Par conséquent, le Chili apportera un soutien maximal à la mise en œuvre du projet "Mémoire Vietnam - Chili" à Cerro Navia et à la réhabilitation du parc Ho Chi Minh, a noté l'ancienne présidente, s'engageant à continuer de soutenir les relations entre les deux pays.A cette occasion, le service de la Construction de Binh Duong et la municipalité de Cerro Navia ont signé un protocole d'accord portant sur l'appui à la réhabilitation du parc Ho Chi Minh.- VNA