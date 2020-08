L’ancien secrétaire général du CC du PCV, Lê Kha Phiêu. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Selon le Comité de protection et de soins de la santé des cadres du ressort central, l’ancien secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Kha Phiêu est décédé à 02h52 du 7 août à Hanoi à cause de sa vieillesse malgré des soins dévoués de la part des médecins et de la famille.

Les détails de ses funérailles seront annoncés plus tard.

L’ancien secrétaire général du CC du PCV Lê Kha Phiêu est né le 27 décembre 1931 dans la commune de Dông Khê, district de Dông Son, province de Thanh Hoa (Centre).

Il a assumé plusieurs postes dans l’armée dont le président du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam. Il a été élu secrétaire général du CC du PCV lors du 4e Plénum (8e mandat). Il était député de l’Assemblée nationale (10e législature).

En tant que le secrétaire général du CC du PCV (de décembre 1997 au avril 2001), il a œuvré avec le CC du PCV, le Politburo, le Secrétariat du CC du PCV pour diriger le Parti, tout le peuple et toute l’armée à atteindre de nombreux acquis importants dans l’œuvre de Renouveau (Dôi Moi), d’industrialisation, de modernisation, d’édification et de protection du pays. –VNA