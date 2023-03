L'ancien Premier ministre malaisien (centre) inculpé du septième chef d'accusation. Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) - Le 13 mars, l'ancien Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a été inculpé par le tribunal des sessions de Shah Alam d'avoir reçu 5 millions de RM (1,1 million de dollars) de produits d'activités illégales.Selon l'acte d'accusation du tribunal, Muhyiddin Yassin a été accusé d'avoir abusé de sa position de président du Parti indigène uni de Malaisie (Bersatu) pour recevoir le produit d'activités illégales d'un montant de 5 millions de RM de la compagnie Bukhary Equity Sdn Bhd, qui aurait été déposé sur le compte AmBank du parti au succursale Amcorp Mall de la banque, Petaling Jaya, le 7 janvier 2022.Le président du Bersatu a plaidé non coupable après que l'accusation lui ait été lue.Le tribunal des sessions de Shah Alam a également confirmé les conditions de libération sous caution de Muhyiddin Yassin présentées au tribunal des sessions de Kuala Lumpur le 10 mars.Ce jour-là, il a également plaidé non coupable de quatre chefs d'accusation de corruption d'un montant de 232,5 millions de RM et de deux chefs de blanchiment d'argent d'un montant de 195 millions de RM. - VNA