Hanoï, 6 novembre (VNA) - L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, 97 ans, a déposé le 5 novembre sa candidature aux élections générales qui devraient se tenir à la mi-novembre.



Plus tôt, le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a dissous l'Assemblée nationale, ouvrant la voie à des élections générales 10 mois plus tôt que prévu, après avoir reçu l'approbation du roi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Ismail Sabri Yaakob assumera ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau cabinet soit formé et qu'un nouveau Premier ministre soit nommé.



Détenteur du record du monde Guinness pour être le "Premier ministre actuel le plus âgé du monde" lorsqu'il est devenu Premier ministre pour la deuxième fois en 2018, Mahathir Mohamad se représentera pour défendre son siège sur l'île de vacances de Langkawi lors du vote du 19 novembre. - VNA

