L'application Flow pour des réservations d'hôtel. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Flow, une application qui permet aux utilisateurs de réserver des chambres d'hôtel et de découvrir des hôtels de luxe à un prix raisonnable, est officiellement mis en sevice.Flow s'associe à des centaines d'hôtels de luxe de 3 à 5 étoiles et d'espaces de travail partagés à travers l'Asie pour aider les résidants à Hô Chi Minh-Ville à trouver un endroit pour se reposer, travailler ou rencontrer des amis.En utilisant l'application, les clients peuvent bénéficier d'une flexibilité dans les heures d'enregistrement et de départ. Ils peuvent également choisir de prendre de courts séjours de 2 à 12 heures, économisant jusqu'à 75% sur les coûts par rapport aux tarifs journaliers fixes.Eric Lai, co-fondateur de Flow, a déclaré que cette application veut redéfinir le séjour dans un hôtel. Auparavant, la réservation à l'heure n'était disponible que dans les petits hôtels ou motels, mais avec l'aide de la technologie, cette plateforme permet aux clients de se détendre et de s'amuser dans des hôtels qui correspondent à leur temps et à leur budget.Cela ouvre également davantage d'opportunités aux hôtels pour améliorer les taux d'occupation et soutenir la reprise de l'activité de l'hôtel alors que le monde s'adapte aux activités touristiques dans la "nouvelle situation".Le processus de réservation d'un hôtel avec Flow est simple. Tout d'abord, les utilisateurs téléchargent l'application gratuite et enregistrent leurs informations personnelles. Ils commencent alors à rechercher les meilleures offres en choisissant les dates, les bons hôtels et les bonnes périodes. Les clients ont également l'occasion de découvrir d'autres services de l'hôtel, telles que salle de sport, de conférence, piscine et restaurant. Les utilisateurs peuvent payer directement depuis l'application et s'enregistrer immédiatement une fois la transaction terminée.Actuellement, Flow travaille avec plus de 30 hôtels de luxe à Hô Chi Minh-Ville pour fournir des services de réservation horaires, dont Caravelle Saigon, Sofitel Saigon Plaza, Hôtel des Arts Saigon – MGallery Collection, Somerset Hô Chi Minh City, Hôtel Equatorial Hô Chi Minh-Ville et Lavis 18 Résidence. Dans l'avenir, cette liste s'élargira avec plus d'hôtels et d'espaces locatifs. - CVN/VNA