Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – Une cérémonie a eu lieu vendredi soir au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc, dans le district de Kim Bang, province de Ha Nam (Nord), pour marquer le lancement d'une série d'activités culturelles saluant la Journée du Vesak des Nations Unies 2019.

Ces activités comprennent une exposition sur la culture bouddhiste du Vietnam et du monde, d’autres pour présenter des archives sur le bouddhisme au Vietnam, des produits culturels bouddhistes, des peintures et photos sur le bouddhisme, ainsi qu’une foire de cuisine végétarienne.

Ces expositions invitent leurs visiteurs à découvrir la culture du Vietnam, notamment sa culture bouddhiste.

Le même jour, le Comité d'organisation a organisé une cérémonie d'allumage de sept géantes lampes en forme de fleur de lotus sur le lac de Tam Chuc.

La Journée du Vesak de l'ONU 2019 se tiendra du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc (commune de Ba Sao, district de Kim Bang, province de Ha Nam).

Ce sera la troisième fois que le Vietnam organisera le Vesak. Les précédentes manifestations organisées à Hanoï (2008) et dans la province de Ninh Binh (2014) avaient laissé des impressions profondes dans le cœur des amis internationaux.

Le Vesak 2019 devrait accueillir 500 délégations internationales et des représentants de 112 pays et territoires, environ 1.650 délégués internationaux, et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, outre 15.000-20.000 bouddhistes, fidèles et habitants.

Cet évènement important contribuera à renforcer le rôle de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) à l’international et à réaffirmer la responsabilité du Vietnam en tant que membre de l’ONU. -VNA