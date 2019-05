Le look du site web. Capture d'écran : bnews.vn

Tokyo (VNA) – La société japonaise par actions Leverages a officiellement lancé la version vietnamienne de WeXpats – un forum en ligne de partage d'expériences d'études et de travail au Japon.



Les statistiques du ministère japonais de la Justice indiquent qu’en 2018, environ 330.000 Vietnamiens vivaient au Japon, soit huit fois plus qu'en 2008, où ils n'étaient que plus de 40.000.



Du fait de l'absence de site web en vietnamien de partage d'informations sur la culture, les coutumes et les lois japonaises, les Vietnamiens vivant et travaillant au pays du Soleil-Levant ont rencontré de nombreuses difficultés.



Pour cette raison, le site https://we-xpats.com/vi/destination/as/jp/ a été créé, pour devenir un espace de débats pour les Vietnamiens vivant au Japon. Ce site comprend également des informations utiles sur le Japon, écrites par des auteurs japonais et vietnamiens résidant dans ce pays.



WeXpats vise l’objectif d’accueillir environ 40.000 usagers d'ici un an.



Fondée en avril 2005, Leverages est une société de technologies de l’information basée à Tokyo (Japon). Actuellement, elle poursuit un plan d'expansion de ses activités à l’étranger. -VNA