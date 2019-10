La cérémonie de lancement du sous-projet. Photo: VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - L’Institut vietnamien pour le développement et la recherche des industries rurales (Vietnam Rural Industries Development and Research Institute-VIRI), en coopération avec le projet de Truong Son Xanh, a lancé le 8 octobre dans la ville de Hue, un sous-projet de production durable et de consommation responsable des produits issus de plantes médicinales et des articles artisanaux afin de conserver la biodiversité dans la province de Thua Thien Hue (Centre).

Ce sous-projet est mis en œuvre dans trois districts que sont Nam Dong, Quang Dien et A Luoi de la province de Thua Thien – Hue, de septembre 2019 à septembre 2020, avec un investissement total de plus de 26,7 milliards de dongs (plus de 1,1 million de dollars).

Le projet vise à promouvoir la production durable et la consommation responsable de produits locaux typiques comme les plantes médicinales et les articles artisanaux. Le projet vise aussi à créer un revenu direct en faveur de 280 personnes; à chercher les marchés performants pour certaines coopératives et petites et moyennes entreprises locaux, à contribuer au fonds de gestion et de protection des forêts de la localité.

Le projet aidera les populations locales à utiliser la technique d’exploitation durable du rotin naturel ainsi que les procédures standards pour la plantation, les soins et la récolte des plantes médicinales; améliorer la capacité de gestion et d’affaires, diversifier les articles artisanaux; soutenir les activités d’étude de marché…

Truong Son Xanh est un projet environnemental financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Le projet soutient l’administration et les habitants des provinces de Quang Nam et de Thua Thien Hue dans la protection et de la gestion des forêts, la conservation de la biodiversité, l’amélioration des moyens de subsistance alternatifs durables et de la capacité de résilience des vulnérables, notamment des minorités ethniques qui dépendent de la forêt. -VNA