Le programme de stimulation du tourisme intérieur 2020 a été lancé samedi 16 mai par l’Association du tourisme du Vietnam (VITA) et Vietnam Airlines. Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - Un programme de stimulation du tourisme intérieur a été lancé samedi 16 mai par l’Association du tourisme du Vietnam (VITA) et Vietnam Airlines.

Le programme "Tourisme du Vietnam – Destination brillante" invite les entreprises du secteur à créer de nouveaux produits et services à des prix adéquats, afin d'offrir aux touristes des expériences de voyage plus complètes et plus sûres.



Comme prévu, Vietnam Airlines augmentera ses vols intérieurs pour préparer la reprise du marché de l'aviation.



S'exprimant à cette occasion, le vice-président permanent de la VITA, Vu Thê Binh, a indiqué que plus de 150 agences de voyages s’étaient inscrites pour participer au programme, montrant leur volonté de relancer le secteur après l'épidémie et d'en faire un secteur économique clé du pays.



Pour sa part, le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Lê Hông Ha, a affirmé que sa compagnie se préparait à étendre ses activités sur le marché international lorsque la situation épidémique dans le monde serait mieux contrôlée et à coopérer avec le secteur du tourisme pour créer des produits plus attractifs.



A ce jour, le Vietnam a réussi à maîtriser l’épidémie de COVID-19 et entre dans une nouvelle phase de prévention et de reprise économique. Bien qu'il soit l'un des secteurs les plus touchés par le COVID-19, le tourisme sera capable de se redresser rapidement, contribuant à la promotion du développement économique national.

Le même jour, la VITA a choisi la ville de Cân Tho et la région du Delta du Mékong comme point de départ du programme national de stimulation du tourisme intérieur.

Concernant la décision de choisir Cân Tho, Vu Thê Binh a déclaré que le tourisme de Cân Tho avait été à l'avant-garde de la reprise des activités touristiques et économiques.

Ce programme se poursuivra à Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres localités du pays, a-t-il précisé. -VNA