Cérémonie de signature de l'accord pour soutenir le développement du modèle "Smart Factory" à Vinh Phuc. Photo: VNA



Vinh Phuc (VNA) - Le Comité populaire de Vinh Phuc, le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Sarl Samsung Electronics ont lancé le 24 mai un programme de soutien au développement du modèle "Smart Factory" dans cette province du Nord.

Ce projet vise à former une centaine d'experts vietnamiens et à donner des conseils à une cinquantaine d'entreprises pour appliquer le modèle "Smart Factory" en 2022 et 2023. A ce jour, Vinh Phuc dispose de deux sociétés participant à ce projet, que sont les Sarls DM Vina et Accuracy.

La "Smart Factory" ou usine intelligente s'appuie sur les données et l'Internet industriel des objets (IIoT) pour faciliter l'adaptation et le contrôle, sur l'ensemble des sites, de tous les aspects des opérations en temps quasi réel et avec une automatisation quasi totale.

Ce modèle aidera les entreprises à améliorer leur compétitivité et à renforcer les liens entre entreprises et autorités locales, ainsi qu'entre les entreprises issues d'IDE et celles à capital 100% vietnamien. -VNA