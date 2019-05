Le livre "Les 55 ans de la relation d'amitié Vietnam-Égypte" de l'écrivain et journaliste égyptien Refat Khaled. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le 16 mai, l'ambassade du Vietnam en Égypte a célébré le lancement du livre "Les 55 ans de la relation d'amitié Vietnam-Égypte" de l'écrivain et journaliste égyptien Refat Khaled. Ceci est le premier livre écrit par un auteur égyptien sur les relations entre le Vietnam et l’Égypte.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Tran Thanh Cong, a évalué le livre avec un contenu riche, couvrant de nombreux domaines allant de la politique à l'économie en passant par la culture. Selon Tran Thanh Cong, il s’agit d’une publication spéciale et très significative, car pour la première fois après 55 ans d’établissement et de développement de l’amitié entre le Vietnam et l’Égypte, le livre enregistre les marques historiques dans les relations entre les deux pays et donne en même temps une évaluation des perspectives de coopération active entre les deux pays dans de nombreux domaines. En particulier, le livre note les évaluations et les sentiments de certains hommes politiques égyptiens et du monde sur les relations entre le Vietnam et l’Égypte et le président Ho Chi Minh.

L’ambassadeur Tran Thanh Cong a déclaré que la publication de cet ouvrage témoignait des efforts considérables déployés par l’écrivain Refat Khaled pour contribuer à la promotion des relations entre les deux pays en développement de manière approfondie. Le livre cristallise également les bons sentiments des Égyptiens envers le président Ho Chi Minh et le peuple vietnamien. Cette publication de 200 pages, dont le contenu principal est écrit en arabe avec des articles rédigés par des experts et des érudits égyptiens en anglais, reflète les résultats réels des efforts déployés pour promouvoir la diplomatie populaire entre le Vietnam et l'Egypte ces dernières années.

En outre, l'auteur a montré le chemin parcouru pour trouver "l'empreinte du président Ho Chi Minh dans le pays de la pyramide", qui décrit les sentiments sincères du peuple égyptien à l'égard du président Ho Chi Minh et les Vietnamiens. -VNA