Eric Sidgwick (gauche), directeur national de la BAD au Vietnam, et le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyen Kim Anh, lors de l'événement.



Hanoï (VNA) – La 2e édition du Fintech Challenge Vietnam (FCV) a officiellement été lancée le 13 août.

Ce concours est organisé par la Banque d’Etat du Vietnam (SBV – State Bank of Vietnam) avec le soutien de Mekong Business Initiative, un programme financé par le gouvernement australien et la Banque asiatique de Développement (BAD).

Cette année, le FCV met l’accent sur les solutions d’analyse de big data, l’intelligence artificielle, l’accès aux services financers et la cybersécurité.

Le Fintech Challenge Vietnam est un programme de développement innovant qui associe les gestionnaires, les banques et les entreprises de fintech pour trouver le point de rencontre entre les secteur public et privé, selon Eric Sidgwick, directeur national de la BAD au Vietnam.

Ce dernier a également indiqué qu’il s’agissait d’un mécanisme unique permettant de promouvoir les solutions durables pour atteindre les groupes non bancarisés et à faibles revenus, tout en renforçant l’efficacité et la sécurité financière au Vietnam.

De son côté, le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyen Kim Anh, a déclaré espérér que le FCV permettrait aux entreprises de Fintech à l’intérieur comme à l’extérieur du pays de développer leurs idées et solutions innovantes, en contribuant à intensifier l’innovation, la concurrence et la coopération sur le marché vietnamien financier et bancaire.

Cette année, les partenaires du FCV comprennent plusieurs banques telles que TP Bank, Vietcombank, Vietinbank et UOB, des entreprises de télécommunications autorisées à fournir des services de paiement intermédiaire (ViettelPay), qui recherchent des solutions technologies susceptibles d’améliorer l’efficacité de leurs modèles commerciaux tout en favorisant l’inclusion financière. Le FCV les aidera à trouver des solutions au Vietnam mais aussi dans le monde.

Les entreprises de Fintech, au Vietnam comme dans d’autres pays, peuvent envoyer leurs dossiers pour participer au FCV jusqu'au 25 septembre sur le site fintech.mekongbiz.org. Les sociétés présélectionnées seront invitées à présenter leurs projets lors de la journée de démonstration (Demo Day) prévue le 7 novembre à Hanoï.

Les fonds VinaCapital et ADB Ventures ont annoncé qu’ils investiront à hauteur de 500.000 dollars dans les solutions susceptibles d’être généralisées pour développer l’inclusion financière au Vietnam. -VNA