Hanoï (VNA) - L’Association du design de Ho Chi Minh-Ville (VDAS) vient d'annoncer l'organisation d'un concours de design de showroom VinFast nommé "VinFast Global Showroom Design Competition 2021" (VFDC 2021).



Objectif : trouver les meilleures idées de conception de showroom VinFast pour les marchés internationaux. Les prix du concours totalisent plus de 60.000 dollars, dont un premier prix de 40.000 dollars, trois deuxièmes prix de 3.000 dollars chacun, cinq troisièmes prix de 1.000 dollars chacun.



Selon la VDAS, le concours est inspiré de la marque automobile vietnamienne VinFast. Il accueille tous les architectes, designers, organisations et entreprises d’architecture et de design du monde entier. Les candidats soumettront leurs oeuvres d'ici au 25 février. Les idées les plus impressionnantes seront présentées à Times Square, New York (États-Unis) en avril 2021.



Les lauréats recevront également des certificats de prestigieuses organisations internationales d'architecture et de design qui co-organisent le concours et se verront accorder la priorité pour coopérer avec VinFast dans des projets de conception à l'avenir.-VNA