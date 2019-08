Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le projet Asi@Connect qui fournit un réseau Internet régional dédié aux communautés de la recherche et de l'enseignement (R&E) de haut débit et de grande qualité dans toute l'Asie-Pacifique et l'Europe, a été lancé à Hanoï le 15 août.



Le projet est mené par le Département national de l'information sur la science et la technologie (DIST) et le Centre de coopération du réseau d'information transeurasien (TEIN).



Selon le directeur général du DIST, Tran Dac Hien, le lancement du projet au Vietnam marque un nouveau chapitre de la collaboration en matière de R & E en Asie-Pacifique.



Asi@Connect permettra une connectivité numérique plus rapide entre les pays et facilitera la mise en place de services réseau avancés, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies via un meilleur accès à des ressources de formation et de recherche, a souligné Tran Dac Hien.



Décrivant Asi@Connect comme un modèle exceptionnel d'intégration régionale, l'ambassadrice adjointe de la délégation de l'Union européenne au Vietnam, Axelle Nicaise, a déclaré que les communautés de R & E de 23 pays et économies de la région Asie-Pacifique peuvent se connecter via le réseau TEIN de haut débit et de grande qualité.



Asi@Connect constituera un moteur important pour la mise en place d'un environnement du TI ouvert et sûr pour la coopération entre l'Asie et l'Europe, apportant des avantages pour la société.



En outre, un large éventail de projets et programmes de recherche bénéficieront également d'Asi@Connect, tels que le partage de données et la coopération dans les domaines de l'astronomie, de la météorologie, du changement climatique ou de l'alerte rapide en cas de catastrophe naturelle, a-t-elle souligné.



Le directeur du Centre de médecine nucléaire et d'oncologie de l'hôpital Bach Mai, Pham Cam Phuong, a déclaré que le projet permettrait de relier les hôpitaux de différents endroits pour donner des consultations médicales et former des médecins. Par conséquent, il espère que le projet sera étendu pour aider les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les techniciens à tirer des expériences de leurs collègues du monde entier.



Une exposition de projets de coopération dans le cadre d'Asi@Connect, une conférence sur le partage d'expérience de développement en R&E en Asie-Pacifique et un séminaire sur Eduroam se sont tenus dans le cadre de la cérémonie de lancement. -VNA