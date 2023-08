Un numéro artistique lors du programme. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Un programme intitulé "Allumer la conviction" a eu lieu mardi soir à Hanoï.

Organisé par l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam, le Bureau du Comité national de pilotage du traitement des conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam (Bureau 701) et le Centre de radio-télévision de l'armée, l'événement rentrait dans le cadre du 62e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam (1er août 1961). À cette occasion, a été lancé le mois d'action pour les victimes de l'agent orange.

Lancement du site web du Centre d'action national pour le traitement des produits chimiques toxiques et l'environnement (NACCET). Photo: qdnd.vn



En outre, le site web du Centre d'action national pour le traitement des produits chimiques toxiques et l'environnement (NACCET) a été lancé pour informer des efforts du Vietnam et de ses amis partisans de la paix dans le monde pour le traitement des conséquences des produits chimiques sur l'environnement et les êtres humains après la guerre. Les organisateurs du programme ont également exposé des images des travaux de traitement des conséquences des produits chimiques, des soins aux victimes de l'agent orange, et ont reçu le soutien financier d'organisations et de particuliers, pour un montant total d'environ 100 milliards de dongs.

Rappelons qu'à l'occasion du 62e anniversaire de la Catastrophe orange au Vietnam, l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine et le Portail d'information électronique national pour l'humanité (portail 1400) ont lancé le 21 juillet un programme d'envoi de messages pour soutenir les victimes de l'agent orange/dioxine.



Ce programme, intitulé « Efforts communs pour soulager la douleur de l’agent orange », dure du 20 juillet au 19 septembre dans le but d’appeler les gens à envoyer des messages « DA CAM » au 1409 (20.000 dongs/message) pour soutenir l'examen et le traitement médicaux, la formation professionnelle, la construction et la réparation de maisons, et l'offre de cadeaux aux victimes de l'Agent orange à travers le pays.



En 2023, le programme vise à atteindre 3 milliards de dongs.

Actuellement, le pays compte plus de 150.000 victimes de l’agent orange/dioxine de 2e génération; 35.000 victimes de 3e génération et 6.000 victimes de 4e génération.

L'État a dépensé chaque année plus de 10.000 milliards de dongs pour fournir aux victimes des allocations mensuelles, des soins de santé…, et soutenir les zones fortement touchées par l'agent orange/dioxine. -VNA