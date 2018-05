Hanoï (VNA) - La cérémonie de lancement du concours de photos d’art du Vietnam 2018 a été organisée le 2 mai à Hanoï par le Département des Beaux-arts, de la Photographie et des Expositions (relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme) en coordination avec l’Association des artistes photographiques du Vietnam.

Photo d'illustration: vietnamheritage.com.vn



Ce concours bisannuel a pour objet de mettre à l’honneur la créativité des photographes du Vietnam, et de donner au public l’opportunité d’admirer l’excellence de la photographie nationale.



Il offre aussi aux amis internationaux de nouveaux regards sur la culture, l’homme et les éléments patrimoniaux du Vietnam; enrichit la collection de photos au service des activités de promotion du tourisme vietnamien; sensibilise la communauté au rôle du tourisme, contribuant ainsi à attirer des visiteurs internationaux et promouvoir le tourisme domestique, pour faire du tourisme un secteur économique de pointe.



Avec deux thèmes que sont "Ha Long - Quang Ninh - nouvel angle" et "liberté", les œuvres candidates (photos simples et collections de photos) doivent refléter la vie contemporaine, le pays, le peuple, l’œuvre de construction et de défense du pays.



Tous les citoyens vietnamiens vivant dans le pays ou à l’étranger, et aussi les étrangers vivant au Vietnam, sans limite d'âge, peuvent participer. Les œuvres doivent être envoyées sur le site web www.anhnghethuatvietnam.com avant le 31 juillet 2018.



La cérémonie de remise des prix est prévue le 30 octobre 2018 dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). -CPV/VNA