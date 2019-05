Lancement du concours "AIOT et SMART CITIES 2019". Photo : CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Incubateur numérique Quang Trung (QSTC Incubator), en collaboration avec le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville et l’Association municipale d’information et l’Association Vietnamienne d’Informatique, a organisé, mardi 7 mai, une conférence de presse pour présenter le concours "AIOT et SMART CITIES 2019".



Le concours "AIOT et SMART CITIES 2019" sera un challenge intéressant pour les entrepreneurs spécialisé en intelligence artificielle (IA) et dans les objets connectés (IoT).



La valeur totale des récompenses s’élèvera à près de 1,3 milliard de dôngs, dont 3 premiers prix, 3 deuxièmes prix et 7 troisièmes prix. Ce concours se déroulera jusqu’au mois d’octobre 2019 dans tout le pays.



"En plus de rechercher de nouvelles idées, ce concours vise également à résoudre des problèmes spécifiques à chaque entreprise. Se basant sur la nécessité d’améliorer leur capacité, leurs produits, l’exploitation de leurs données ou leur marketing, les entreprises peuvent proposer des sujets pour que les équipes puissant y participer", a déclaré Vu Anh Tuân, chef du comité d’organisation.



La plupart des initiatives gagnantes pourront recevoir un soutien financier et des conseils pendant six mois à deux ans. Ils pourront aussi s’inscrire au programme SpeedUp du Service municipal des sciences et de la technologie pour la recherche de fonds pour leurs projets.



Les équipes participantes auront également la possibilité de se rencontrer, d’échanger et d’être formées par des experts du Comité d’organisation pour consolider leurs idées et leurs produits. Dans le cadre de la compétition, les équipes pourront également travailler ensemble pour développer des idées novatrices afin de répondre aux commandes d’entreprises et d’organisations.



Lê Quôc Cuong, directeur du Service municipal de l'information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré: "La ville a un projet de recherche et d'application de l'intelligence artificielle pour la période 2019 - 2025. C'est un projet ambitieux. Ce concours l’aidera à se développer plus fortement et plus rapidement. À travers ce concours, j'espère qu'il y aura davantage de solutions, de produits, d’applications adaptés aux activités de gestion sociale, de la production et du commerce selon le nouveau modèle, contribuant ainsi au projet mentionné".-CVN/VNA