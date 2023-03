Lancement du 9e Prix national de l'information pour l'étranger. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger, la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et les agences connexes ont tenu le 29 mars à Hanoï une conférence de presse pour lancer le 9e Prix national de l'information pour l'étranger.

Le Prix vise à encourager et honorer d'excellents auteurs et œuvres dans le domaine de l’information pour l’étranger, et à contribuer à promouvoir les réalisations de développement du pays dans divers domaines. La VNA est l'agence permanente du 9e Prix national de l'information pour l'étranger.

Prenant la parole lors de la conférence de presse, Le Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, également chef adjoint permanent du Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger, a estimé que durant huit éditions, le Prix national de l'information pour l’étranger s'était progressivement affirmé dans le système national des Prix.

Le Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, également chef adjoint permanent du Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger. Photo : VNA



Il a passé en revue les réalisations marquantes du pays en 2022. Il a souligné que le 9e Prix national de l'information pour l'étranger se déroulait en 2023, une année charnière et importante dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Le Prix doit refléter pleinement la contribution positive et efficace de l'information pour l'étranger à l'édification et à la consolidation de la confiance du peuple et des amis internationaux pour le Vietnam, en mobilisant toutes les ressources externes et les forces internes pour atteindre les objectifs de développement du pays en 2023. Il a souhaité qu'à travers le Prix, les forces chargées du travail d'information pour l’étranger soient honorées et que les Vietnamiens à l’étranger comme les étrangers au Vietnam puissent vivre avec la vitalité du peuple vietnamien.

S’exprimant à cette occasion, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a exprimé l’honneur de son agence d’organiser le premier Prix national de l'information pour l'étranger en 2014 et de continuer d’accueillir cet événement en 2018. Le travail d’organisation devient de plus en plus professionnelle à chaque édition.

Selon Mme Vu Viet Trang, les unités d'information de la VNA assurent la tâche d'information pour l’étranger. Sept unités d'information principales, huit unités d'édition et un système des 63 agences de représentation dans tout le pays et des 30 agences de représentation à l'étranger ont créé une voix forte dans le travail d’information pour l’étranger. En particulier, les relations de coopération professionnelle avec plus de 40 partenaires étrangers (les agences de presse et les organes de presse internationaux), les informations de la VNA, les informations faites par les reporters des agences de presse partenaires diffusés sur les chaînes médiatiques internationales ont efficacement contribué au travail d’information pour l’étranger.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang. Photo : VNA

De nombreux journalistes d'agences de presse étrangères partenaires de la VNA ont soumis des candidatures et remporté des prix lors des éditions précédentes, à savoir Yonhap Company (République de Corée), Prensa Latina (Cuba), TASS (Russie), MONTSAME (Mongolie)…

"La VNA s'est engagée à mettre en œuvre efficacement la direction de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du Parti, en absorbant les précieuses expériences des éditions précédentes pour continuer à rénover l'organisation, contribuant au succès du 9e Prix national de l'information pour l'étranger", a affirmé Mme Vu Viet Trang.



Après huit éditions couronnées de succès, le Prix national de l'information pour l'étranger a affirmé son prestige et sa qualité professionnelle, et en même temps, crée un espace créatif pour les journalistes étrangers et nationaux. Le Prix a également attiré la participation enthousiaste d'auteurs et de groupes d'auteurs vietnamiens à l'étranger et d’auteurs étrangers, dont beaucoup ont des œuvres hautement récompensées.



Le 9e Prix national de l'information pour l'étranger devrait être le point d’orgue dans le travail de mobilisation auprès des masses en général et dans le travail d'information pour l’étranger en particulier, présentant l'image du pays, du peuple, de la culture et du développement dynamique du Vietnam aux amis internationaux.



Le 9 Prix national de l'information pour l’étranger honore les œuvres et produits en vietnamien et en langues étrangères dans dix catégories : (1) Journaux imprimés en vietnamien ; (2) Journaux et pages électroniques en vietnamien ; (3) Journaux imprimés en langues étrangères ; (4) Journaux et pages électroniques en langues étrangères ; (5) Radio ; (6) Télévision ; (7) Photos (y compris les photos de presse et les photos paysage) ; (8) Livres ; (9) Vidéos et (10) Initiatives et produits à valeur d'information pour l’étranger. Ces œuvres sont diffusées sur les médias de masse ; publiées, émises et appliquées au pays et à l'étranger entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.



La date limite de réception des œuvres : 31 juillet 2023 (selon le cachet apposé par la poste. Les œuvres sont envoyées au Centre de formation professionnelle de la VNA - Salle 301, 11 rue Tran Hung Dao, district de Hoan Kiem, ville de Hanoï (Téléphone : 024.39330540/Courriel : giaithongtindoingoailan9@gmail.com). Sur l'enveloppe on mentionne : "Dossier pour assister au Prix national de l'information pour l’étranger".



En 2022, dans le contexte d'évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19, le Comité d'organisation du 8e Prix a reçu 1.172 œuvres présentées en 14 langues, dont environ 200 œuvres en langues étrangères ; 70 ouvrages d'étrangers et de résidents vietnamiens à l’étranger. Le Conseil du 8e Prix a primé 112 œuvres et produits excellents, avec l’honneur particulier destiné à la "Communauté vietnamienne des fans des 31e SEA Games", - la force qui a apporté une contribution importante au succès du plus grand événement sportif d'Asie du Sud-Est organisé au Vietnam et a présenté au monde un Vietnam sûr, amical et hospitalier, riche en histoire et en culture.

La VNA présente un ensemble de photos "La chaleur de l'humanité à l'épicentre du tremblement de terre en Turquie". Photo : VNA



A l'occasion du lancement du 9e Prix national de l'information pour l'étranger, la VNA présente un ensemble de photos "La chaleur de l'humanité à l'épicentre du tremblement de terre en Turquie" prises par des reporters de la VNA dans la province de Hatay, la localité qui est assimilée à une "ville fantôme" après le tremblement de terre historique en Turquie, en février 2023. Les reporters présents en Turquie juste après la catastrophe ont enregistré des images impressionnantes et humaines avec le désir de transmettre le message : « La catastrophe passe, l'amour humain reste éternel » et la confiance que le peuple turc surmontera la perte et la douleur pour reconstruire le pays.

Partageant les sentiments à propos de ces photos, Le Hai Binh a déclaré que ces photos reflétaient l'esprit humain vietnamien qui avait été montré tout au long du processus de développement du pays et était à l'heure actuelle montré dans les endroits difficiles au moment le plus nécessaire. C'est ce que le travail d'information pour l’étranger en général et le Prix national de l'information pour l’étranger en particulier doivent répandre fortement. -VNA