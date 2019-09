Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville vient de lancer, en coopération avec l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, le 7e concours de composition de haïku.



Le haïku est un court poème japonais unique (composé de 17 syllabes, trois phrases en 5, 7 et 5 mots) avec une histoire de plus de 400 ans. Le haïku classique nécessite l’utilisation du "kigo - langage précieux" (signe de la saison décrite dans le poème), laissant ainsi au lecteur des pensées ou des émotions profondes. Les novices du haïku ne se conforment pas nécessairement aux principes du haïku, mais expriment ce qu'ils ressentent et vivent du monde qui les entoure avec des expressions créatives de mots.



Organisé tous les deux ans depuis 2007 au Vietnam, le 7e concours de composition de haïku a pour objet de promouvoir la composition de ce petit poème japonais constitué d'un verset de 17 syllabes, auprès de tous ceux qui se passionnent pour la culture et la littérature japonaises.



Ce concours s’adresse à tous les Vietnamiens résidant au Vietnam, sans condition d’âge. Les poèmes doivent suivre la forme traditionnelle du haïku, trois phrases en 5, 7 et 5 mots, les sujets étant libres.



Chaque candidat peut envoyer au maximum trois compositions en vietnamien. Attention de bien respecter les quelques règles de base : envoyer uniquement un fichier texte du poème, en caractère Unicode, en précisant bien nom, prénoms, numéro de téléphone et courriel.



Il est possible d’envoyer sa création jusqu’au 15 octobre 2019 par courriel à l’adresse http://thithohaiku15@gmail.com ; ou par courrier postal à l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, au 10-12, rue Dinh Tiên Hoàng, 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville (Tél : (+84) 8 38 24 33 26). -CVN/VNA