Cérémonie de lancement de la Semaine des pommes américaines Washington, le 9 décembre dans la mégapole du Sud. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie de lancement de la Semaine des pommes Washington s’est tenue le 9 décembre au Centre commercial de Van Hanh, dans le 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Cet événement s’inscrit dans le programme de promotion des pommes américaines, pour sa première édition, lancé du 9 au 12 décembre par la Commission des pommes des États-Unis (Washington Apple Commission en anglais).



Placée sous le thème "De nos plantations jusqu’à qu’à votre assiette", la Semaine des pommes américaines Washington sera animée sur 12 villes et provinces du Vietnam. Transportées dans des camions portant le message "Vivre sainement pour aimer davantage la vie", ces pommes sont présentes dans de nombreuses villes et provinces du Vietnam dont Thanh Hoa, Nam Dinh, Ninh Binh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh (Nord), et 13 autres pays. Une célébration mise en place afin de valoriser l’image des pommes de la marque Washington et honorer les producteurs américains.



Durant les activités de promotion, les clients peuvent rencontrer et échanger avec des représentants de la marque. Accompagnés de la Commission des pommes des États-Unis, ils partent à la rencontre des entreprises locales pour raconter leurs histoires notamment en ce qui concerne le développement durable, la sécurité alimentaire ainsi que la responsabilité de gestion de ce fruit.



Selon le rapport de l’Ambassade des États-Unis au Vietnam, en 2018, les États-Unis ont récolté la valeur de 51 millions d'USD à l’exportation, soit une hausse de 48% en glissement annuel. Rien que sur les six premiers mois 2019, le chiffre d’affaires des exportations des pommes américaines au Vietnam est estimé à plus de 40 millions d'USD.



Tono Lynn Adams, représentant de la Commission des pommes américaines Washington a affirmé que le Vietnam était l’un des marchés les plus importants en Asie du Sud-Est.-CVN/VNA