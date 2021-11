Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La première plate-forme numérique vietnamienne pour les produits de première nécessité nommée G Market - marché multifonctionnel - a été lancée le 21 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

L'événement était co-organisé par le Service municipal de l'industrie et du commerce et le groupe Grove Fresh.

La plate-forme offre plus de 10.000 produits de première nécessité via le processus fermé Farm/Factory - Hub - Door (FHD).

Les marchandises sont soigneusement sélectionnées dans des fermes et usines qualifiées (Ferme/Usine), transportées et stockées dans les meilleures conditions de température dans un système d'entrepôt spécialisé (Hub). Chez Hub, les produits sont contrôlés, triés, emballés et livrés aux clients dans les plus brefs délais.

Un représentant de Grove Fresh a déclaré que pour chaque commande passée sur www.gmarket24h.com, les clients recevront un code unique. En tapant le code dans l'entrepôt automatique intelligent pour obtenir les marchandises, les clients pourront également choisir la livraison à domicile s'ils n'ont pas le temps ou ne souhaitent pas les récupérer directement.

L'application de la technologie dans l'intégration du site Web www.gmarket24h.com avec des entrepôts automatisés intelligents à Ho Chi Minh-Ville permet de garantir des délais de livraison de manière flexible en fonction du calendrier des clients, en minimisant les contacts humains ou la perte de marchandises.

Depuis la quatrième vague d'épidémie de COVID-19, le groupe Grove Fresh a étroitement collaboré avec les autorités de Ho Chi Minh-Ville pour fournir des biens, en particulier des produits de première nécessité, via ses modèles de vente au détail et de gros sur les plateformes en présentiel et en ligne.-VNA