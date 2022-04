Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) – Une mission de l’Assemblée nationale (AN), conduite par son vice-président Nguyen Duc Hai, a travaillé le 13 avril avec le Comité populaire de Ninh Thuan sur le bilan de cinq ans de mise en œuvre de la résolution 31/2016/QH14 concernant l’arrêt de l'investissement dans le projet des centrales nucléaires dans cette province au Centre.

Après l’adoption par l’AN de cette résolution, le gouvernement a pris plusieurs politiques pour favoriser le développement socio-économique de Ninh Thuan, ce qui a abouti à des résultats encourageants.

En effet, ces trois dernières années, Ninh Thuan a figuré parmi les provinces ayant une croissance rapide du pays avec le produit intérieur brut régional (GRDP) en hausse respective de 13,9% en 2019, de plus de 10% en 2020 et de 9% en 2021.

Bien que la province ait dépassé des objectifs fixés en matière de développement socio-économique, sa croissance n’est pas encore considérée comme durable, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Tran Quoc Nam.

Il a suggéré à l’AN et au gouvernement de régler des problèmes restants concernant l’arrêt de l'investissement dans le projet des centrales nucléaires pour aider la province à améliorer ses infrastructures et à attirer plus de ressources au service du développement socio-économique local.

Le vice-président de l’AN, Nguyen Duc Hai a souligné la première priorité accordée à la stabilité de la vie des habitants domiciliés sur les terrains planifiés au service du projet des centrales nucléaires et leur expliquer l’arrêt de ce projet.

Il s'est engagé à examiner la proposition de la province pour l’investissement dans le projet de ligne de transmission à haute tension de 500 kV reliant de Ninh Son à Chon Thanh sous forme de partenariat public-privé (PPP).

Il a également demandé aux autorités provinciales d’accélérer le décaissement des investissements publics, de chercher à mobiliser plus de ressources sociales et d’attirer davantage des investisseurs stratégiques. -VNA