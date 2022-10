Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV) Mme Nguyen Thi Hong, a souligné le 28 octobre la nécessité d'une réponse proactive et flexible aux évolutions pour contrôler l'inflation et stabiliser la macro-économie.

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam (SBV) Mme Nguyen Thi Hong. Photo : VNA

S'exprimant lors de la quatrième session en cours de la 15e Assemblée nationale (AN), elle a déclaré que la situation cette année a connu des changements considérables et de nombreuses autres difficultés par rapport aux prévisions du gouvernement données fin 2021.



L'inflation monte en flèche dans le monde entier, avec plus de 80 pays enregistrant une inflation d'au moins deux chiffres. La Réserve fédérale américaine (FED) a relevé ses taux d'intérêt et devrait les maintenir à un niveau élevé. La forte augmentation du dollar américain a entraîné la dépréciation de nombreuses autres devises, dont certaines ont perdu environ 30 % de leur valeur. Les réserves de change de nombreux pays ont fortement chuté. Tous ces évolutions ont causé de grandes difficultés aux banques centrales du monde, selon Mme Nguyen Thi Hong.



Au Vietnam, les évolutions récentes des marchés des obligations d'entreprise, de l'immobilier et des actions ont considérablement affecté les activités monétaires et bancaires. Pendant ce temps, la politique monétaire est chargée de nombreuses tâches pour atteindre plusieurs objectifs. Même lorsque les taux d'intérêt mondiaux ont augmenté, la SBV était toujours chargée de réduire les taux nationaux de 0,5 à 1 % en 2022 et 2023, ce qui est une tâche très difficile dans le contexte actuel, a-t-elle noté.



Le Gouverneur a souligné qu'au cours des neuf premiers mois de 2022, la Banque d'État du Vietnam a suivi de près les évolutions macroéconomiques et a pris des mesures flexibles et concertées en fonction de chaque moment, contribuant ainsi à maintenir l'inflation sur neuf mois à 2,73 % et le chiffre sur l'ensemble de l'année peut-être moins de 4 %, ce qui est beaucoup plus bas que dans d'autres pays de la région et du monde et qui contribue également à la croissance économique de cette année.



Elle a déclaré que le Vietnam s'était intégré de manière extensive et intensive dans le monde alors que l'ouverture de son économie était grande, de sorte que les évolutions sur le marché mondial auront des impacts considérables et inévitables sur les marchés monétaires et des changes du pays.



Compte tenu de cela, le Vietnam devrait être prêt à répondre à tous les changements, a poursuivi Mme Nguyen Thi Hong, ajoutant qu'il est important de procéder fréquemment à des évaluations pour identifier les priorités et les objectifs pour chaque période.



Elle a souligné l'objectif constant de contrôler l'inflation, de stabiliser la macro-économie et de garantir la sécurité du système bancaire pour réaliser les objectifs de développement socio-économique.- VNA