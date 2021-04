Hanoï, 7 avril (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) a adopté le 7 avril une Résolution sur la relève du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung ainsi que de 12 ministres et autres membres du cabinet lors de sa 11e session en cours.

Photo : VNA

En vertu de la Résolution, adoptée par 454 députés présents sur 457, les ministres et membres du cabinet du mandat 2016-2021 sont le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich ; le ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh; le ministre de l'Intérieur, Le Vinh Tan; le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong; le ministre de la Construction Pham Hong Ha; le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien; le ministre et président du Comité des affaires des ethnies minoritaires du gouvernement Ngô Van Chiên; le ministre et président du Bureau du gouvernement Mai Tien Dung; le ministre des Finances Dinh Tien Dung; le ministre de l'Éducation et de la Formation Phung Xuan Nha; le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh; et l'inspecteur général du gouvernement Le Minh Khai.

Le 7 avril également, le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé d’une liste de personnel proposé pour un certain nombre de postes de vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du cabinet à l'Assemblée nationale pour approbation. Les résultats de la discussion des législateurs sur la liste seront annoncés le 8 avril au matin.- VNA