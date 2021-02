Photo d'illustration



Singapour (VNA) - L'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO - ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) vient de déclarer que la croissance du PIB du Vietnam devrait rebondir à 7% en 2021, grâce à une reprise de la demande extérieure, à une économie intérieure résiliente et à une capacité de production accrue.



Dans un contexte d'incertitude accrue, un soutien continu des politiques est essentiel pour soutenir la reprise économique naissante et faciliter la transition vers la «nouvelle normalité» post-pandémique, ont souligné des spécialistes de l’AMRO.



Alors que la demande intérieure a repris après un endiguement relativement réussi de la pandémie, elle reste sensible au risque de nouvelles vagues d'infection au COVID-19. En outre, les effets de la pandémie peuvent compromettre les perspectives de reprise, ont-ils ajouté.



Les experts ont indiqué qu’un plus grand soutien budgétaire pouvait être nécessaire pour soutenir la reprise économique naissante si la dynamique de croissance devait s’affaiblir, et que le soutien ciblé aux micro, petites et moyennes entreprises et aux ménages à faible revenu devait se poursuivre et être régulièrement revu pour sa pertinence et son efficacité.



Ils ont en outre affirmé qu’il était essentiel de garantir un soutien continu aux questions de développement à long terme, telles que le développement des infrastructures, le développement des ressources humaines, le réseau de sécurité sociale et en particulier la santé publique, tout en gérant soigneusement les risques pour la viabilité budgétaire à long terme.-VNA