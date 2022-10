Hanoi (VNA) - Une exposition sur le thème "Le Président Hô Chi Minh et la capitale Hanoi" a été inaugurée samedi 8 octobre à la Maison des expositions de la rue Dinh Tiên Hoàng.

Le Président Hô Chi Minh a lu la déclaration d’indépendance du Vietnam, le 2 septembre 1945. Photo: VNA

Cet événement qui durera jusqu’au 13 octobre, marque les 35 ans de la résolution de l’UNESCO reconnaissant le Président Hô Chi Minh (1890-1990) comme héros vietnamien de la libération nationale et éminent homme de culture; et le 68e jour de la libération de la capitale (10 octobre).La résolution de l’UNESCO sur le Président Hô Chi Minh est la reconnaissance du monde, des Nations unies pour les valeurs nobles du peuple vietnamien, de la nation vietnamienne dont le Président Hô Chi Minh est la plus noble, la plus éminente incarnation.Avec plus de 150 photos, documents et extraits et des dizaines d’objets et de livres précieux liés au père du Vietnam moderne, l’exposition présente des souvenirs entre le Président Hô Chi Minh avec la capitale, ainsi que les monuments et des statues du Président Hô Chi Minh au Vietnam et dans le monde.Au Vietnam, il existe actuellement environ 700 monuments, 30 statues et places et plus de 100 monuments dédiés au Président Hô Chi Minh. 35 monuments, statues, écoles, routes, parcs et musées portent son nom dans 22 pays du monde tels que la Russie, la France, Cuba, l’Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande.Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. – VNA