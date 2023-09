Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique du Parti communiste cubain et président de l’Assemblée nationale cubaine Esteban Lazo Hernandez est arrivé dimanche 24 septembre à Hanoi, entamant sa visite au Vietnam à l’invitation des dirigeants du Parti communiste du Vietnam et de l’Etat vietnamien.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê reçoit la vice-présidente de l’Assemblée nationale cubaine Ana María Mari Machado, à Hanoi, le 16 septembre 2023. Photo : VNA





Au cours de son séjour qui durera jusqu’au 28 septembre, il participera notamment à une grande cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro à la Zone libérée au Sud du Vietnam (septembre 1973-2023).



Cette visite revêt une signification importante, contribuant à approfondir l’amitié et la solidarité spéciales entre le Vietnam et Cuba.

“Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang”

Dans l’histoire du monde contemporain, il y a de rares relations spéciales comme la relation entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et cubains.



Les bonnes relations entre les deux peuples ont été établies par le héros national cubain José Martí, le président vietnamien Hô Chi Minh et le président cubain Fidel Castro, et ont été cultivées par des générations de dirigeants cubains et vietnamiens.



Cuba a été le premier pays à reconnaître le Front national de libération du Sud Vietnam en décembre 1961, le premier à créer un comité de solidarité avec le Sud Vietnam en septembre 1963, l’unique et premier pays à ouvrir une ambassade auprès dudit front dans la zone libérée en juillet 1967.

Le président Fidel Castro vint au Vietnam à trois reprises, en septembre 1973, en décembre 1995 et en février 2003. Lors de sa première visite, le commandant en chef Fidel s’est rendu le 15 septembre 1973 à Quang Tri au plus fort de la guerre, devenant le premier et le seul chef d’État à mettre les pieds dans la zone libérée du Sud Vietnam, juste après la signature des Accords de Paris en 1973.

Cérémonie présidée le 12 septembre 2023 à La Havane par le premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel pour célébrer le 50e anniversaire de la première visite du leader Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam. Photo : VNA

Lors d’une visite historique dans la base militaire 241 Tân Lâm (camp Carroll), le président Fidel déclara : “Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang ”, “Dans la paix, Cuba est prêt à offrir de la sueur pour contribuer à rebâtir le Vietnam dix fois plus grand et plus beau comme l’a toujours souhaité le président Hô Chi Minh”.

Le président Hô Chi Minh avait une fois affirmé que “Le Vietnam et Cuba sont à des milliers de miles l’un de l’autre, mais les cœurs des deux peuples sont aussi proches que des frères et sœurs”.

Durant la période la plus difficile de la lutte de libération nationale du Vietnam, le Parti, l’État et le peuple cubains ont toujours réservé leur soutien et leur assistance extrêmement précieux et efficaces au Vietnam, tant sur le plan spirituel que matériel.

63 ans de sentiments d’affection

Depuis plus de six décennies, le Vietnam et Cuba ont toujours été aux côtés l’un de l’autre dans la lutte pour l’indépendance, la liberté ainsi que la construction et la défense du socialisme dans chaque pays.

Les liens politiques étroits entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des des visites effectuées régulièrement par les hauts dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux gouvernements et les échanges élargis entre les ministères et les secteurs des deux pays.

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang avec des délégués vietnamiens et cubains à l’exposition de photos "La grande victoire de Cuba et du Vietnam". Photo : VNA

Les bonnes relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et Cuba ont créé une dynamique pour le développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Ces dernières années, le commerce bilatéral a atteint 250 à 300 millions de dollars par an.

Les deux pays ont signé un accord commercial bilatéral (ALE) lors de la visite du président cubain Miguel Díaz-Canel au Vietnam en 2018. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2020, contribuant à promouvoir les échanges commerciaux qui devraient s’élever à 500 millions de dollars d’ici 2025.

Le Vietnam est actuellement le plus grand investisseur de la région Asie-Océanie à Cuba. De nombreuses grandes entreprises vietnamiennes s’intéressent au marché cubain et sont venues y explorer des opportunités de coopération et d’investissement.



L’amitié spéciale gagne en profondeur

En 2023, les deux pays ont organisé de nombreuses activités pour commémorer des événements importants dans l’histoire des relations vietnamo-cubain, notamment le 60e anniversaire de la fondation par Cuba du Comité de solidarité avec le Sud Vietnam, prédécesseur de l’actuelle Association d’amitié Cuba-Vietnam, et le 50e anniversaire de la première visite du dirigeant Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam.



Lors d’une cérémonie présidée le 12 septembre à La Havane par le premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel pour célébrer le 50e anniversaire de la première visite du leader Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tung a souligné que la visite avait marqué un jalon important dans les relations bilatérales et contribué à encourager les forces révolutionnaires et à promouvoir le mouvement de solidarité avec le Vietnam dans le monde entier.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh rencontre le premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel, à l’occasion du débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le 20 septembre 2023. Photo : VNA





De son côté, Roberto Morales Ojeda, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain, a souligné que cette visite avait non seulement contribué à construire la relation fraternelle et solidaire traditionnelle entre les deux pays, mais avait également mis en évidence la détermination des deux peuples à construire le socialisme d’une manière adaptée aux caractéristiques de chaque pays.



Récemment, lors de leur rencontre à l’occasion du débat général de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, aux États-Unis, le 20 septembre 2023, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel ont affirmé leurs efforts pour bien coordonner l’organisation des activités commémorant le cinquantenaire de la visite du leader Fidel Castro dans la région libérée du Sud Vietnam, en particulier à l’occasion de la visite au Vietnam du président de l’Assemblée nationale cubaine Esteban Lazo Hernandez.



On peut affirmer qu’au cours des six dernières décennies, même si la situation mondiale et régionale a connu de nombreux changements profonds, rapides, complexes et imprévisibles, les Partis, les États et les peuples des deux pays ont toujours persévéré et déterminé à porter à une nouvelle hauteur la coopération bilatérale sur le socle des liens historiques entre les deux pays. – VNA