Des livres sur l’amitié fidèle Vietnam-Cuba au public. Photo: baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – Une cinquantaine de livres sur l’amitié fidèle Vietnam-Cuba ont été présentés mardi 19 avril au public à Hanoi, à l’occasion du 61e anniversaire de la victoire de Giron (19 avril 1961).



Ces livres présente Cuba et ses héros, l'amitié Vietnam-Cuba, l'amitié entre le Vietnam et d'autres pays, le Vietnam, sa culture et son peuple, sa politique extérieure...



Deux recueils signés par le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong sur l’œuvre d’édification nationale du Vietnam, ont été publiés en espagnol.



Cet événement a été organisé par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Cuba et la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité".



Dans son discours, le président de la Commission des relations extérieure de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vu Hai Hà, également président de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba, a rappelé les significations importantes de la victoire historique du peuple cubain sur la plage de Giron il y a 61 ans, sous la direction du commandant en chef Fidel Castro.

Il a réaffirmé la solidarité du Parti et du peuple du Vietnam pour la juste cause du Parti et du peuple frères cubains, et l’opposition à la politique d'embargo et d'hostilité contre Cuba.

Le Vietnam est toujours prêt à accompagner Cuba dans le processus d’actualisation de son modèle économique socialiste et à partager avec Cuba les expériences de son processus de rénovation au cours des 35 dernières années, a-t-il souligné.



Il a également espéré qu'à travers cet événement, le peuple vietnamien, en particulier la jeune génération, comprendrait mieux Cuba, contribuant ainsi à cultiver et à développer les relations entre les deux pays.



Appréciant hautement l’initiative de cette exposition, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Hernández Guillén a déclaré que la victoire de Giron avait été un événement important dans l'histoire de la révolution cubaine, ajoutant qu’il s’agissait d'une étape importante dans la consolidation de la révolution cubaine, démontrant la réunification, l'indépendance et la souveraineté nationale du peuple cubain.



Le diplomate a également souligné que pour la communauté internationale, les liens entre les deux pays étaient un exemple brillant de solidarité et d'assistance mutuelle sur la voie du développement socio-économique.



Il a espéré que le Vietnam continuerait à partager avec Cuba ses expériences pragmatiques qu’il a accumulées dans son processus de rénovation, d’édification et de développement nationaux. –VNA