La présidente de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, remet l'insigne « Pour la paix, l’amitié entre les peuples » à l'ambassadrice de Mexique au Vietnam, Sara Valdes Bolano. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La présidente de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, a remis le 23 novembre à Hanoï l'insigne « Pour la paix, l’amitié entre les peuples » à l'ambassadrice du Mexique au Vietnam, Sara Valdes Bolano.

La décoration a été décernée à la diplomate mexicainne en reconnaissance de sa contribution précieuse à la consolidation et à la promotion des compréhensions mutuelles et au renforcement des relations de l'amitié, de la coopération et des échanges entre les peuples vietnamien et mexicain.

S'exprimant lors de la cérémonie, la présidente de la VUFO a souligné que de nombreux événements importants dans les relations entre le Vietnam et le Mexique ont eu lieu au cours du mandat de Sara Valdes Bolano au Vietnam, notamment les 40e et 45e anniversaires de l'établissement des relations diplomatiques, respectivement en 2015 et 2020.

L'ambassadrice a activement promu la visite de haut niveau du président mexicain au Vietnam pour assister au sommet de l'APEC à Da Nang en 2017. Il s'agissait de la première visite d'un haut dirigeant mexicain au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Nguyen Phuong Nga a également exprimé le souhait que la diplomate mexicaine, quel que soit son poste à l'avenir, poursuive ses contributions au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadrice Sarah Valdez Bolano a assuré qu'elle continuerait à œuvrer pour renforcer l'amitié entre les deux peuples et les relations entre les deux pays. -VNA