L’ambassadeur vietnamien en Algérie Pham Quoc Tru. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’ambassadeur vietnamien en Algérie Pham Quoc Tru a reconnu le développement actif des relations entre le Vietnam et l’Algérie dans divers domaines, avec la signature de nombreux accords et conventions de coopération.

Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messahel au Vietnam les 13 et 14 juillet, Pham Quoc Tru a précisé que c’était la première visite officielle d’un chef de la diplomatie algérienne au Vietnam depuis 2000.

Selon M. Tru, le Vietnam et l’Algérie ont signé 12 accords et 20 conventions, protocoles d’accord sur la coopération bilatérale dans la diplomatie, l’économie et le commerce, les sciences et les techniques, la culture, les sports, le tourisme, la justice, la poste et les télécommunications, la quarantaine végétale, les transports maritimes, l’éducation et la formation, les finances… Un comité intergouvernemental a été crée sous l’égide conjointe des vice-ministres des Affaires étrangères afin de promouvoir la coopération multidisciplinaire.

A propos de la politique et de la diplomatie, les deux pays ont établi et maintenu un mécanisme de consultation politique périodique au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères. Les deux pays appliquent l’exemption du visa, créent le Groupe des parlementaires d’amitié et l’Association d’amitié du peuple avec de nombreuses activités visant à renforcer l’échange et les liens entre les deux peuples.

En ce qui concerne l’économie, le Vietnam et l’Algérie ont coopéré dans un projet d’exploitation pétrolière au gisement Bir Seba en Algérie. La coentreprise a commencé ses activités en 2015 et sorti chaque jour 20.000 barils. A présent, les deux parties mettent en œuvre la deuxième phase du projet avec l’objectif de porter la capacité journalière à 40.000 barils. Le projet s’achèvera à la fin 2019 ou au début 2020.

Les exportations du Vietnam en Algérie ont passé de 233 millions de dollars en 2015 à 281 millions de dollars en 2017. L’Algérie est le 3e débouché du Vietnam en Afrique. Le pays compte actuellement 5.000 travailleurs vietnamiens, notamment dans le secteur de la construction.

L’ambassadeur vietnamien a exprimé sa conviction pour la coopération future efficace entre les deux pays, surtout dans l’économie, le commerce et l’envoi et l’accueil des travailleurs.

Cependant, il a cité les difficultés et défis pour la coopération bilatérale. Selon lui, les deux parties doivent régler les obstacles concernant la justice, la faute d’informations et de connaissances sur le marché et la pénurie des ressources et des politiques de promotion d’investissement pour la réalisation des projets et programmes de coopération. -VNA