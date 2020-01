L’ambassadeur Dang Dinh Quy (gauche), chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et le président de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Tijiani Muhammad-Bande. Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a rencontré le président de la 74e session de l'Assemblée générale de l’ONU, Tijiani Muhammad-Bande, pour discuter de l'amélioration de l'efficacité des opérations de l'ONU, le 17 janvier.

En tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) pour janvier 2020, l'ambassadeur Dang Dinh Quy a informé Muhammad-Bande de l'agenda du CSNU au cours du mois.

Il a souligné que les membres du Conseil de sécurité étaient parvenus à un consensus élevé sur des questions importantes telles que l'adoption de la résolution sur le mécanisme d'assistance humanitaire transfrontalière pour la Syrie, la résolution sur la prolongation du mandat de la mission des Nations Unies au Yémen, la tenue avec succès d'un débat public sur le respect de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et aussi un plan pour tenir une discussion entre l'ONU et l'ASEAN sur ce domaine.

Il a remercié le président de la 74e session de l'Assemblée générale de l’ONU et les pays membres de l'ONU pour leur soutien aux activités du Conseil de sécurité des Nations Unies, et a exprimé sa volonté de remplir le rôle de maintien de la paix et de la sécurité internationale.

De son côté, Muhammad-Bande a informé l’ambassadeur Dang Dinh Quy des priorités de la 74e session. Il a suggéré de renforcer les liens entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies au cours du mois où le Vietnam assume la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. -VNA