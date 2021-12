L'ambassadeur Pham Quang Vinh élu président de l’Association Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

Pham Quang Vinh, qui est également l'ancien ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, a exprimé son espoir de nouvelles avancées dans la diplomatie entre les deux peuples des deux pays, contribuant à élever les relations bilatérales à un nouveau sommet.Les délégués au congrès ont passé en revue les réalisations notables enregistrées par l’Association Vietnam-États-Unis au cours du dernier mandat.L'ambassadeur Nguyen Tam Chien, président de l’Association Vietnam-États-Unis pour 2012-2021, a déclaré que l'Association a utilisé la diplomatie entre les peuples pour soutenir les affaires extérieures du Parti et de l'État, aidant à renforcer les liens Vietnam-États-Unis, apaiser leurs différences, consolider la confiance mutuelle, et élargir les possibilités de coopération entre les deux États et peuples.Le Hoai Trung, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, a félicité l’Association Vietnam-États-Unis pour ses performances au cours de la dernière période et a exhorté l'Association à travailler plus dur à l'avenir.Les délégués ont partagé le point de vue selon lequel l’Association Vietnam-États-Unis devrait se concentrer sur la promotion intensive du partenariat intégral Vietnam-États-Unis et sur l'amélioration de sa qualité opérationnelle pour étendre la diplomatie entre les peuples avec les États-Unis.- VNA