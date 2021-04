Au nom du président français, le Directeur d'Asie et d'Océanie du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Bertrand Lortholary remet l'Ordre National de la Légion d'Honneur à l’ambassadeur du Vietnam en France , Nguyên Thiêp, le 9 avril à Paris. Photo: VNA

Paris (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en France Nguyên Thiêp a reçu vendredi 9 avril à Paris les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur des mains du directeur d’Asie et d’Océanie au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français Bertrand Lortholary.



Créée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus haute distinction française. Depuis plus de deux siècles, elle est remise au nom du chef de l’Etat français pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité.



Bertrand Lortholary a félicité l’ambassadeur vietnamien, soulignant que cette distinction témoigne de la grande estime que la France a pour ses contributions au renforcement des relations bilatérales.



Nguyên Thiêp a quant à lui confirmé la volonté des dirigeants vietnamiens et français de renforcer et d’élargir les relations entre les deux peuples.



Il a déclaré que cette récompense marque un nouveau repère dans les relations de partenariat stratégique Vietnam-France durant ces trois dernières années, marquées par plusieurs visites des hauts dirigeants des deux pays qui ont renforcé considérablement la confiance et approfondi les liens entre les deux pays.



L’ambassadeur a rappelé notamment la visite en France du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en mars 2018 et de la présidente de l’Assemblée nationale en mars 2019, la visite au Vietnam du Premier ministre français Édouard Philippe en novembre 2018.

Nguyên Thiêp a également estimé que cette distinction est une invitation aux partenaires des deux parties à redoubler d’efforts pour renforcer leur connectivité, leur complémentarité et leur entraide pour répondre aux besoins de coopération dans un contexte international, régional et national en constante évolution. – VNA