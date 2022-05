Paris, 4 mai (VNA) - Le 3 mai à Monaco, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam à la principauté de Monaco, Dinh Toàn Thang, (résident permanent à Paris, France) a remis les lettres de Créance au Prince Albert II de Monaco.

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam à Monaco Dinh Toan Thang (résidant à Paris, France) a présenté ses Lettres de Créance au Prince Albert II de Monaco. Photo: VNA

La cérémonie s'est déroulée solennellement au Palais Royal, en présence de la Ministre des Affaires étrangères (AE), Mme Isabelle Berro Amadei, et de hautes personnalités du Gouvernement princier.

Reçu par le Prince Albert II de Monaco à l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang s'est déclaré "honoré d'assumer la fonction d'ambassadeur du Vietnam à Monaco". Il a exprimé son souhait d'apporter, au cours de son mandat, une contribution positive au développement de des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. L’hôte vietnamien a transmis les salutations du Président Nguyên Xuân Phuc au Prince Albert II.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé que le Vietnam souhaite maintenir et élargir davantage la relation de coopération avec Monaco à travers un soutien mutuel lors de forums multilatéraux, des échanges de délégations à tous les niveaux et la promotion de la coopération entre le Vietnam et Monaco dans des domaines tels que l'économie verte, le maritime, la transformation numérique, lutte contre le changement climatique, conservation de la diversité écologique, développement touristique, échanges culturels...

L'Ambassadeur Dinh Toan Thang a travaillé avec les dirigeants du Conseil Economique de Monaco (MEB). Photo: VNA

L'ambassadeur a également souligné que 2022 marquait le 15e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Monaco (2007-2022). Il souhaite que les deux pays renforcent leurs relations bilatérales, prendre des mesures pour les porter à une nouvelle hauteur.

Le Prince Albert II a exprimé son admiration pour l'histoire de la lutte pour l'indépendance d'antan, ainsi que pour les réalisations du Vietnam dans la cause du Doi Moi. Il a hautement apprécié la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale. Il a exprimé son impression devant les réalisations socio-économiques ainsi que des résultats que le Vietnam a obtenus dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Il estime que les deux pays ont encore un beaucoup de potentiel de coopération, et les deux parties doivent accroître leurs contacts, échanger et s'informer mutuellement sur les possibilités de connectivité et de coopération entre les deux parties.

Son Altesse Royale a déclaré que Monaco et le Vietnam ont des préoccupations communes sur les enjeux de l'époque, notamment la question de l'océan, la protection de l'environnement naturel et l'assurance d'un développement durable. Les deux pays doivent donc continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums internationaux tels que les Nations Unies, la Francophonie et d'autres organisations internationales.

À cette occasion, le Prince de Monaco adresse ses salutations au Président Nguyên Xuân Phuc et aux autres hauts dirigeants du Vietnam, souhaite à l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang de s'acquitter de ses responsabilités d'Ambassadeur à Monaco, apportant d'importantes contributions au Vietnam dans l'approfondissement de la coopération entre le Vietnam et Monaco.

La Ministre des Affaires étrangères de Monaco, Mme Isabelle Berro Amadei, a pris des photos souvenirs avec les Ambassadeurs des pays qui ont présenté leurs lettres de créance. Photo: VNA

Après la cérémonie de remise des lettres de créance, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a assisté à la réception de la Ministre des AE de Monaco, Mme Isabelle Berro Amadei, à l'hôtel Hermitage Monte Carlo. Hôte et invité se sont informés sur le développement socio-économique des deux pays. Ils ont hautement apprécié les bonnes relations entre le Vietnam et Monaco, et sont convenues de renforcer davantage les échanges entre les partenaires des deux parties afin d'identifier et de bien exploiter les potentiels de coopération entre Vietnam et Monaco.

Dans l'après-midi du même jour, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a eu un entretien avec M. Michel Dotta, Président du Conseil Economique de Monaco (MEB). Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération économique, en aidant les entreprises à coopérer et à faire des affaires, à tirer parti des opportunités de réforme, de reprise post-pandémique, à contribuer au renforcement des relations économiques - le commerce bilatéral entre le Vietnam et Monaco, en profitant de nouvelles les cadres de coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'UE tels que l'accord de libre-échange EVFTA qui intéresse également Monaco ainsi que la coopération économique au sein de la Communauté francophone.

Toujours dans l'après-midi du 3 mai, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a rencontré M. Jacques Bernard, Président de l'Association "Les Soins de l'Espoir". Fondée en 2017 à Monaco, l'Association est spécialisée dans la collecte de fonds pour les chirurgies cardiaques pour les enfants vietnamiens. En 5 ans, elle a parrainé 17 chirurgies cardiaques pour un montant total de 45 000 euros. L'Ambassadeur a remercié et apprécié les efforts de l'Association, soulignant le sens noble des activités humaines pour apporter le sourire et l'espoir aux enfants vietnamiens.

Monaco est le deuxième plus petit pays du monde, avec une superficie de 1,95 km2 avec 39 783 habitants, entouré par la France et la Méditerranée. Le Vietnam et Monaco ont établi des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs le 29 novembre 2007. L'Ambassadeur Dinh Toàn Thang est Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Vietnam en France, parallèlement au service de Monaco.

Avec la caractéristique commune d'avoir un long littoral (Monaco a 4,1 km de côtes, le Vietnam a plus de 3 200 km de côtes), et de nombreux paysages et plages magnifiques, le Vietnam et Monaco ont beaucoup de potentiel pour développer la coopération, notamment dans le domaine du tourisme en général et du tourisme maritime en particulier, l'industrie hôtelière, financière, bancaire et pharmaceutique.- VNA