L'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang. Photo : VNA

Hanoï, 23 janvier (VNA) - Le leadership solide et clairvoyant du Parti communiste du Vietnam (PCV) a conduit la cause révolutionnaire nationale et a aidé le pays d'Asie du Sud-Est à gagner une position croissante sur la scène internationale, a déclaré l'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang.

Dans une récente interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate lao est revenu sur l’importance historique de la fondation du PCV le 3 février 1930 ainsi que sur son rôle important dans la conduite pour le peuple dans l’œuvre de défense et de développement national.

Il a particulièrement insisté sur la direction du PCV dans la mise en œuvre de l’œuvre de «Doi Moi» (Renouveau) en 1986, estimant qu’elle jouait un rôle crucial dans la stabilité politique du pays, la croissance économique impressionnante et l’amélioration des conditions de vie des habitants.

L'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang accorde une interview à la correspondante de la VNA. Photo : VNA

Malgré l'évolution rapide et compliquée de la situation mondiale et régionale au cours des cinq dernières années, le Vietnam a réalisé des réalisations remarquables dans divers secteurs grâce à la grande détermination et aux efforts du Parti, de l'État et du peuple, a déclaré l'ambassadeur.

Le Vietnam est l'un des 10 pays au monde affichant la croissance économique la plus élevée, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 5,9% au cours des cinq dernières années, a-t-il déclaré, ajoutant que sans la pandémie de COVID-19, l'économie du pays aurait pu se développer de plus de 7%.

Parallèlement aux succès dans les domaines de la culture, de la société, de la santé, de l’éducation et de la science et la technologie, le Vietnam a connu des progrès décisifs dans les affaires extérieures et l’intégration internationale, contribuant à améliorer le prestige de la nation dans la région et dans le monde, a-t-il souligné.

Le 13e Congrès national du Parti aura lieu du 25 janvier au 2 février. Photo: VNA

Bien que le pays ait été battu par le COVID-19 et les catastrophes naturelles en 2020, le pays a rempli avec succès ses rôles de président de l'ASEAN 2020 et de président de l'AIPA-41, et a fait du bon travail en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

En outre, l’envergure de l’économie du pays a dépassé 343 milliards de dollars en 2020 avec un PIB par habitant de plus de 3 500 USD en 2020.

Ces réalisations sont une illustration vivante du leadership solide et ingénieux du PCV au cours de l’année écoulée, a-t-il souligné.

Le diplomate lao a également fait l'éloge des préparatifs méticuleux du Vietnam pour le prochain 13e Congrès national du Parti, avec un ensemble de projets de documents compilés sur la base de la collecte d'opinions de chercheurs, de fonctionnaires, de membres du Parti et de personnes de tous horizons.

Il a exprimé sa ferme conviction que le 13e Congrès national du Parti aura des effets positifs sur la socio-économie du pays dans les temps à venir, ajoutant que le Vietnam atteindra ses objectifs de développement consistant à devenir une nation à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et une nation à revenu élevé d'ici 2045.

L'ambassadeur a déclaré que le 13e Congrès national du Parti avait reçu une attention particulière de la part de tous les membres du Parti, fonctionnaires, soldats et habitants du pays, ainsi que d'amis internationaux.

Le PCV a prêté toute l'attention à la promotion de la démocratie, de la transparence et du respect de la réglementation en vigueur. Les documents à soumettre au congrès étaient présentés à tous les membres du Parti, responsables et personnes par le biais de divers moyens de communication, a-t-il souligné. - VNA