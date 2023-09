L'ambassadeur du Laos au Vietnam à l'honneur

Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Phan Anh Son a remis le 28 septembre l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang pour ses contributions à la consolidation et au renforcement des liens de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.