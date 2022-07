Hanoi (VNA) – Sous l’autorisation du président Nguyên Xuan Phuc, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a remis mercredi 27 juillet l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam Ory Csaba en reconnaissance de ses contributions aux relations entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) remet l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam Ory Csaba. Photo: VNA

Il a apprécié les contributions de l’ambassadeur Ory Csaba au cours des sept dernières années pour aider à développer le partenariat intégral Vietnam-Hongrie d’une manière de plus en plus substantielle et efficace dans tous les domaines, de la politique à la diplomatie, à l’économie, au commerce en passant par la coopération au développement, la culture, l’éducation et la santé.Soulignant les réalisations importantes dans les relations bilatérales, le ministre Bui Thanh Son a noté que les deux pays avaient maintenu des visites et rencontres régulières à tous les niveaux.Il a également salué les nouvelles avancées dans les liens économiques, commerciaux et d’investissement, demandant aux deux parties de tirer davantage parti des avantages créés par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour favoriser le commerce bilatéral et la relance économique dans chaque pays.Le responsable a profité de cette occasion pour remercier l’ambassadeur et l’ambassade de Hongrie d’avoir encouragé le don et le transfert par le gouvernement hongrois de près de 700.000 doses de vaccin contre le Covid-19 au Vietnam pour soutenir sa lutte contre la pandémie.S’adressant à la cérémonie à Hanoi, l’ambassadeur Ory Csaba a exprimé son honneur de recevoir l’Ordre de l’Amitié. Il a apprécié le soutien et la coopération du ministère des Affaires étrangères, d’autres ministères, secteurs et localités du Vietnam pendant son mandat.Le diplomate hongrois a affirmé qu’il considère le Vietnam comme sa deuxième Patrie et continuera à travailler pour contribuer davantage au partenariat intégral entre les deux nations. - VNA