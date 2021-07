Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén a salué la solidarité et le soutien précieux du Parti, de l’État, du gouvernement et du peuple vietnamiens à Cuba pendant les moments difficiles.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

Cuba attache toujours de l’importance à l’amitié spéciale et traditionnelle et à la coopération globale avec le Vietnam, a déclaré l’ambassadeur lors d’une rencontre avec la presse organisée mercredi 21 juillet à Hanoi par l’ambassade de Cuba.

Le diplomate a déclaré que Cuba traverse la période la plus difficile depuis 60 ans en raison de l’impact de l’embargo économique et du Covid-19. Cependant, la situation a été maîtrisée.

Il a accusé les forces étrangères hostiles de profiter des difficultés actuelles à Cuba pour inciter à la violence et aux actes illégaux, et a condamné les campagnes sur les réseaux sociaux qui visent à diffamer et à déformer la situation à Cuba.

Selon l’ambassadeur, ces campagnes de médias sociaux contre Cuba ont eu lieu dans le contexte du blocus économique qui a eu un impact négatif sur l’économie cubaine, amenuisant ses revenus provenant des exportations de biens et de services et entravant l’accès du pays aux matériels et fournitures médicaux compte tenu de l’évolution complexe de la pandémie, affectant ainsi gravement les activités quotidiennes de sa population.

Dans ce contexte, le gouvernement cubain a déployé des efforts pour protéger la vie des gens grâce à des mesures de santé efficaces, contribuant à maintenir le taux de décès liés au coronavirus à 0,66% contre 2,15% en moyenne mondiale et 2,61% en Amérique latine, a-t-il souligné.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Diaz-Canel et le général Raúl Castro Luz lors de la cérémonie de manifestation du soutien au gouvernement cubain, le 17 juillet à La Havane. Photo : VNA

Hernández Guillén a déclaré que Cuba avait approuvé l’utilisation d’urgence de son vaccin local Abdala qui s’est avéré efficace à 92,28% contre le Covid-19.



En outre, le pays développe quatre autres vaccins, en utilisant des sources nationales, dont Soberana a terminé ses essais cliniques de phase 3 avec une efficacité de 91,2%. D’autres vaccins sont également entrés dans les essais cliniques.



A cette occasion, l’ambassadeur a proposé des priorités pour renforcer l’amitié, la solidarité spéciales et la confiance mutuelle entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples cubains et vietnamiens, et a évoqué la collaboration bilatérale dans l’approvisionnement en vaccins et le transfert de technologie de production de vaccins.



Il a indiqué redoubler d’efforts pour renforcer l’amitié et la coopération dans les domaines forts des deux parties. – VNA