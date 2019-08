L’ambassadeur américain au Vietnam rend hommage au cimetière national de Truong Son (premier à gauche). Photo : https://thoidai.com.vn

Quang Tri (VNA) – L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J.Kritenbrink, s’est rendu le 27 août au cimetière national de Truong Son au district de Gio Linh, province centrale de Quang Tri, lieu de repos de plus de 10.000 soldats vietnamiens.

Daniel J.Kritenbrink devient le premier ambassadeur américain de se rendre à ce cimetière, après près de 25 ans de normalisation des relations diplomatiques Vietnam-Etats-Unis. Avec des dirigeants du Comité populaire de la province de Quang Tri, le diplomate américain a sonné une cloche, offert des fleurs et des bâtonnets d'encens pour exprimer son respect vis-à-vis des gens qui se sont sacrifiés pour la Patrie vietnamienne.

L’ambassadeur américain a rendu aussi visite au site du pont Hien Luong, dans l’ensemble des sites historiques nationaux spéciaux de deux rives Hiên Luong-Bên Hai, dans le district de Vinh Linh.

Le pont Hiên Luong sur la rivière Bên Hai, qui divisait le Nord et le Sud du Vietnam pendant la guerre, a 178 m de long, mais il a fallu 21 ans pour que les Vietnamiens du Nord et du Sud s’unissent. Ce pont est le témoin de la lutte féroce mais glorieuse du peuple vietnamien, de son aspiration ardente et de sa ferme conviction dans la victoire.

Quang Tri était l’une des localités les plus dévastées pendant la guerre par des milliers de tonnes de bombes et d’obus. La province était également bien connue pour sa bataille acharnée de 81 jours dans l’ancienne citadelle de Quang Tri. -VNA