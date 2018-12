Ho Chi Minh-Ville, 9 décembre (VNA) - L'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel Kritenbrink, a souligné les efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir son intégration sur le marché international lors d'un atelier organisé par la Chambre de commerce américaine (Amcham) à Hô Chi Minh-Ville le 7 décembre.

L'ambassadeur américain au Vietnam, Daniel Kritenbrink, lors de l'atelier sur la stratégie de la région indo-pacifique. Photo : VNA



Au cours de la manifestation, le diplomate américain a exprimé sa conviction que le Vietnam élaborera un bon plan de développement sur la base de l'économie de marché et du secteur économique privé afin de promouvoir son intégration internationale, assurant ainsi la croissance économique nationale et contribuant à la prospérité, à la sécurité et à la défense de la région indo-pacifique.



L'atelier s'est concentré sur la stratégie indo-pacifique, l'impact économique sur le Vietnam et les mesures visant à promouvoir le développement durable au Vietnam et dans les pays de la région.



L'ambassadeur américain a déclaré que la stratégie visait à créer une économie de marché et un environnement d'investissement ouvert reposant sur le principe de soutien, de protection et de respect du droit des particuliers d'investir dans cette région, y compris le Vietnam.



Les États-Unis ont investi plus de 500 millions de dollars dans la mise en œuvre de cette stratégie en 2018, a-t-il déclaré.



Selon le diplomate, les entreprises américaines ont investi dans plus de 1.500 nouveaux projets d'une valeur de plus de 61 milliards de dollars dans la région indo-pacifique.



Le Vietnam et les États-Unis pourraient renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie numérique, des technologies de l'information, des infrastructures et de l'énergie, a déclaré Daniel Kritenbrink.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Vinh, a déclaré qu’en tant que membre de l'ASEAN, le Vietnam souhaite coopérer avec d'autres pays l'organisation régionale afin de promouvoir le développement économique dans la zone.



Les États-Unis jouent un rôle important dans la région indo-pacifique, tandis que l’ASEAN joue également un rôle crucial pour les Etats-Unis, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh, affirmant que le Vietnam soutenait les Etats-Unis et s’engageait fermement à promouvoir le développement durable dans la région.



Le Vietnam continuera de coopérer avec les États-Unis aux niveaux bilatéral et multilatéral dans le cadre du partenariat stratégique Etat-Unis-ASEAN en vue de réaliser des bénéfices communs, contribuant ainsi au développement prospère de la région, a-t-il souligné.



Le Vietnam applaudit les initiatives de coopération visant à renforcer les liens commerciaux entre les États-Unis et les pays de la région, y compris le Vietnam, a ajouté Pham Quang Vinh.



Partageant l'opinion de Pham Quang Vinh, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, Vu Tien Loc, a fait l'éloge de la créativité, de la durabilité de la région indo-pacifique, estimant que les efforts conjoints des gouvernements et du secteur économique privé seraient la clé du succès de la stratégie indo-pacifique.



Il a souligné la nécessité d'améliorer les dialogues et de mettre en place des programmes d'action spécifiques pour atteindre l'objectif.



Les participants à l'atelier ont débattu de questions liées aux tendances économiques dans la région indo-pacifique, à l'infrastructure financière pour le commerce international et au commerce électronique.



Les États-Unis figurent parmi les 10 premiers investisseurs au Vietnam, avec environ 900 projets d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars. Les liens économiques et commerciaux entre les deux pays ont connu un fort développement ces dernières années. Leurs entreprises et leurs investisseurs espèrent renforcer la coopération commerciale non seulement au niveau gouvernemental mais également dans le secteur économique privé.-VNA