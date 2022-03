Bangkok, 25 mars (VNA) - Après avoir reçu des informations d'un marin vietnamien en détresse en mer et d'un autre citoyen vietnamien secouru en mer de la Thaïlande, l'ambassade du Vietnam dans le pays a rapidement contacté les agences locales compétentes et assuré la protection des citoyens.

À 17 heures le 25 mars, Tô Dinh Quân a été récupéré par les forces navales thaïlandaises et transporté à l'hôpital. Photo : VNA

Tô Dinh Quân, un marin de 35 ans du navire nommé Phu An - 368/17 TV, a rencontré un accident et s'est blessé alors que le navire était en route vers l'île thaïlandaise de Phuket. Le capitaine du navire a demandé une aide d'urgence pour le marin au port de Phuket.L' ambassade a envoyé une note diplomatique au ministère thaïlandais des Affaires étrangères et aux agences compétentes de la province de Phuket, leur demandant de fournir une aide de secours et de créer toutes les conditions possibles pour l'aider à accéder aux services médicaux dans les meilleurs délais.À 17 heures le 25 mars, Tô Dinh Quân a été récupéré par les forces navales thaïlandaises et transporté à l'hôpital, les procédures d'entrée devant être achevées plus tard.L'ambassade a déclaré qu'elle continuerait à se coordonner étroitement avec les agences locales compétentes pour fournir une aide d'urgence au marin et prendre des mesures de protection des citoyens si nécessaire.Pendant ce temps, Hô Hoang Hung, 37 ans, de la commune de Tan Thanh, district de Can Duoc, province de Long An (Sud), est arrivé à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok le 2 mars et s'est rendu à Phuket.Il est parti de Phuket sur un canot pneumatique le 9 mars, prévoyant de traverser Andaman jusqu'en Inde pour chercher sa femme, qu'il n'a pas vue depuis deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.Hô Hoang Hung a été retrouvé par des pêcheurs thaïlandais près des îles Similan, à environ 80 kilomètres du continent thaïlandais le 23 mars, et ramené à terre par les forces thaïlandaises compétentes.L'ambassade a déclaré avoir contacté les forces navales thaïlandaises le 24 mars et avoir parlé à Hô Hoang Hung par téléphone.Selon l'ambassade, l'homme est désormais sous surveillance médicale à l'hôpital de Phuket, et dans un état stable. Cependant, il a encore besoin d'autres examens de santé mentale.Un responsable chargé de la protection des citoyens à l'ambassade a déclaré aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) que Hô Hoang Hung ne s'était jamais rendu à l'ambassade pour les procédures de mariage.Il n'a pas l'intention de retourner au Vietnam , mais souhaite demander une prolongation de visa en Thaïlande car son visa expirera le 31 mars, pour chercher des moyens de se rendre en Inde, a déclaré le responsable.L'ambassade a donné des consultations à Hô Hoang Hung concernant les réglementations légales en Thaïlande et lui a demandé de respecter la législation locale.Le responsable chargé de la protection des citoyens à l'ambassade continuera à se coordonner avec les agences locales compétentes pour traiter les problèmes émergents (le cas échéant) et prendra des mesures de protection des citoyens si nécessaire.- VNA